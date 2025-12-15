Iván Fuente 15 DIC 2025 - 09:00h.

Te traemos siete opciones diferentes del tradicional para que camines por el lado peligroso de la Navidad

Cómo hacer en casa el mejor chocolate caliente para acompañar a un buen roscón

Cada 6 de enero, los niños que han sido buenos reciben sus regalos de los Reyes Magos y saborean el Roscón de Reyes como colofón. Así ha sido desde tiempo inmemorial en España. Una tradición que todavía permanece inamovible, aunque no tanto. Hay cosas que van cambiando. ¡Y qué bien!. Si estas fiestas quieres arriesgarte a poner un pie en la vanguardia de los sabores, enhorabuena: te va a gustar lo que leas a continuación. ¡Arriba los rebeldes!

Roscón de Reyes con toque de miso

El chef Yong Wu Nagahira ha querido dar una nueva expresión a este postre tan nuestro añadiéndole sus influencias asiáticas. De ahí ha salido un roscón inspirado en la tradición japonesa y con relleno de toffee de miso.

Este roscón, del que se comercializarán sólo 100 unidades, está elaborado con un base de pan brioche ligero, esponjoso y aromático, sobre el cual se trabaja para añadir el relleno de nata con toffee de miso, lo que es un guiño al caramelo salado tradicional de la pastelería francesa. Fruto de sus influencias japonesas Nagahira incorpora miso, un ingrediente clásico de la cocina nipona, que da un toque salino al tema, haciendo de este roscón de aspecto tradicional toda una inesperada novedad

El roscottone: Roscón de Reyes-panettone

Seguramente haya quien diga que esto no es un roscón, por su aspecto, que recuerda al panettone. El caso es que desde el Horno de Babette llevan años innovando con este producto que evoca al clásico italiano, pero que conecta con los más profundo de la tradición rosquera española gracias a esas rodajas de naranja confitadas y el espolvoreado de almendra.

Roscón de Tarta de Queso con Cookie de Red Velvet

Los influencers detrás de Cenando con Pablo y Dulce Emy se han unido para dar forma a dos roscones de Reyes. El primero de ellos este de Tarta de queso con cookie de red velvet. Un dulce artesanal de un kilo de peso que tiene un color rosado, con una masa tradicional, esponjosa y relleno con tarta de queso, con un toque crujiente por la galleta que recubre todo el roscón.

Roscón de Pistacho Dubai

El otro roscón que han presentado Cenando con Pablo y Dulce Emy para estas Navidades es uno de Pistacho Dubai con cobertura de Chocolate Blanco y Oro. Como su nombre indica tiene una cobertura crujiente de chocolate blanco con un toque dorado y un relleno de pistacho dubai y ganache de chocolate blanco

Además en ambos casos han añadido el tradicional haba y un regalo, como mandan los cánones.

Roscón de chocolate San Ginés

Los reposteros de Turris se han aliado con la chocolatería San Ginés de Madrid para elaborar un mini roscón que tienen una pinta tremenda. Se trata de un roscón en formato mini rellenos de mousse de chocolate procedente del famoso establecimiento madrileño.

Elaborados con masa madre de brioche, tierna y aromática, enriquecida con agua de azahar, miel y aceite de oliva, y coronados con un baño de mermelada de naranja, almendras y la típica naranja confitada.

Según dicen, la idea de su pequeño formato es para que se puedan consumir en cualquier momento del día. Los golosos están encantados con la idea.

El Roscón con toque picante

Seguramente estemos ante el postre de esta selección con un aspecto más tradicional y canónico y con un toque más sorprendente y alejado de lo habitual en un roscón de Reyes como es el picante. Con esas premisas, los establecimientos madrileños Doble Uve e Insurgente han creado un roscón para estas Navidades con dos formatos: el habitual de un kilo de peso, y en formato individual.

Se trata de un roscón de masa clásica, con un relleno goloso elaborado a base de dulce de leche donde se añade el sutil picante de ají amarillo. Unos elementos que ponen de manifiesto el origen latino de los chefs que se esconden detrás de esta interesante creación: el colombiano Genaro Celia y el argentino Agustín Mikielievich.

Roscón de crema Lotus

Si se trata de innovar y de descubrir cosas nuevas (y a buen precio) suele ser conveniente pasarse por el Lidl. El supermercado alemán suele traer novedades a precios competitivos que sorprenden a propios y extraños. Algo así ha sucedido con su roscón de reyes de pistacho.

Elaborado por La Celesta, este postre aboga por el sabor de moda, un precio competitivo (menos de 10 euros) y el poder de las redes sociales, que lo han hecho viral. Obviamente dista de los roscones anteriormente citados, pero encaja perfectamente en esta lista por su carácter diferente.