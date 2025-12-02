Cómo hacer en casa el mejor chocolate caliente para los días de más frío

Daniel Brito 02 DIC 2025 - 11:00h.

En las tardes de los días más fríos a muchos les apetece una taza de chocolate caliente que puedes prepararte en casa de forma fácil y sin nada que envidiar a los mejores

Raquel González, primera catadora de chocolates de España: "Están locos con el de Dubai, pero a mí me encanta uno de baklava"

Compartir







Media España, por no decir que entera, está ya con el abrigo bien puesto durante todo el día. El frío ha llegado junto a las primeras nevadas de la temporada, lo que invita, al fin, a hacer más planes invernales y a preparar algunos platos o recetas que solo apetecen cuando el frío se apodera de nuestro cuerpo y este necesita entrar en calor, como una buena taza de chocolate caliente que te puedes tomar en tu pastelería favorita tras un paseo navideño o que puedes preparar en casa sin complicación y que no tiene nada que envidiar a los mejores.

Un chocolate a la taza es, sin duda, un clásico del invierno y, especialmente, de fechas navideñas, donde las reuniones de tarde entre familia y amigos pueden dar lugar a una buena taza calentita acompañada de algún dulce y una buena charla.

Pero como hay gustos para todo, hay quien prefiere el chocolate más espeso, otros más ligero, otros que tengan más leche y otros que sea de cacao más puro. Opciones hay, si nos ponemos, casi infinitas, y cada cual le puede dar el toque personal que prefiera utilizando su chocolate favorito o variando con la cantidad de azúcar para regular su dulzor.

Hay muchas formas de preparar chocolate caliente, desde la elección de la leche que prefieres o al tipo de chocolate, no solo por el porcentaje de cacao que elijas la tableta, sino también si seleccionas tableta o prefieres que sea en polvo, aunque también puedes combinarlos. Además, si le añades un poco de maicena logras que el resultado sea un poco más espeso.

PUEDE INTERESARTE Brownie de calabacín: la receta más ligera para disfrutar del chocolate