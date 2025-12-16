Iván Fuente 16 DIC 2025 - 17:18h.

Esta mermelada es ideal para acompañarla con quesos, patés o panecillos salados

Cómo hacer encurtidos de setas para poner de aperitivo

Compartir







Seguramente la de mermelada de tomate sea una de las más raras, por decirlo de alguna manera, a las que estamos habituados en España. Cuando pensamos en una mermelada, por lo general, nos imaginamos un dulce que se toma acompañado de otros dulces, pero la de tomate, tradicionalmente, se disfruta con quesos, patés u otros productos salados, con los que se potencia su sabor.

Sea como fuere, esta receta casera para hacer mermelada de tomate es muy útil cuando tenemos demasiados tomates o vemos que muchos de ellos están demasiado maduros. Un recurso que nos ayuda a no tirar alimentos y a aprovecharlos de una manera que es muy sabrosa. Además, su elaboración apenas tiene dificultad. Para hacerla hay que seguir una norma básica: por cada kilo de tomate limpio, se añade medio de azúcar.

PUEDE INTERESARTE 9 mermeladas gourmet que transforman cualquier desayuno

Esta receta casera para hacer mermelada de tomate no sólo es sencilla, sino que apenas lleva tiempo ni requiere muchos ingredientes, basta con tomates y azúcar. Más aún si se tiene en cuenta que es una forma ideal de dar salida a esas piezas que ya están muy maduras o cuando tenemos mucha cantidad. Aunque, claro está, siempre se puede hacer ex profeso.

En cualquier caso, el primer paso pasa, cómo es lógico, por lavar bien los tomates. En este punto es una buena idea hacer una cruz con un cuchillo en la base de cada pieza, un detalle que nos ayudará a pelarlos mejor una vez que estén escaldados. Cuando estén pelados, será el momento también de quitarles las pepitas y partirlos en trozos para que sea más fácil triturarlos. Después añadimos el azúcar y lo echamos todo a una cazuela donde lo pasaremos por la batidora y lo cocinaremos hasta que quede una mezcla homogénea.

PUEDE INTERESARTE El secreto de la mermelada perfecta y tres recetas para ponerlo en práctica

Aunque como ves, es una receta que no tiene ninguna dificultad, te lo explicamos de nuevo el paso a paso.