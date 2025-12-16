Cómo hacer mermelada de tomate casera: una receta perfecta para acompañar tus picoteos
Esta mermelada es ideal para acompañarla con quesos, patés o panecillos salados
Cómo hacer encurtidos de setas para poner de aperitivo
Seguramente la de mermelada de tomate sea una de las más raras, por decirlo de alguna manera, a las que estamos habituados en España. Cuando pensamos en una mermelada, por lo general, nos imaginamos un dulce que se toma acompañado de otros dulces, pero la de tomate, tradicionalmente, se disfruta con quesos, patés u otros productos salados, con los que se potencia su sabor.
Sea como fuere, esta receta casera para hacer mermelada de tomate es muy útil cuando tenemos demasiados tomates o vemos que muchos de ellos están demasiado maduros. Un recurso que nos ayuda a no tirar alimentos y a aprovecharlos de una manera que es muy sabrosa. Además, su elaboración apenas tiene dificultad. Para hacerla hay que seguir una norma básica: por cada kilo de tomate limpio, se añade medio de azúcar.
Esta receta casera para hacer mermelada de tomate no sólo es sencilla, sino que apenas lleva tiempo ni requiere muchos ingredientes, basta con tomates y azúcar. Más aún si se tiene en cuenta que es una forma ideal de dar salida a esas piezas que ya están muy maduras o cuando tenemos mucha cantidad. Aunque, claro está, siempre se puede hacer ex profeso.
En cualquier caso, el primer paso pasa, cómo es lógico, por lavar bien los tomates. En este punto es una buena idea hacer una cruz con un cuchillo en la base de cada pieza, un detalle que nos ayudará a pelarlos mejor una vez que estén escaldados. Cuando estén pelados, será el momento también de quitarles las pepitas y partirlos en trozos para que sea más fácil triturarlos. Después añadimos el azúcar y lo echamos todo a una cazuela donde lo pasaremos por la batidora y lo cocinaremos hasta que quede una mezcla homogénea.
Aunque como ves, es una receta que no tiene ninguna dificultad, te lo explicamos de nuevo el paso a paso.
La receta casera de mermelada de tomate
Ingredientes
- 500 gramos de tomate
- 250 gramos de azúcar
Elaboración
Preparamos los tomates
Lavamos bien los tomates y con un cuchillo hacemos una cruz en la base para pelarlos mejor.
Los escaldamos y los pelamos
Los metemos en una cazuela con agua hirviendo y los dejamos durante un par de minutos. Los quitamos del fuego y los ponemos debajo del grifo, con agua fría. Una vez que no quemen, los pelamos.
Quitamos las pepitas
Una vez pelados, partimos los tomates en cuatro trozos y les quitamos las pepitas, para evitar que la mermelada amargue o esté demasiado líquida. Después lo pesamos, para saber la cantidad de azúcar que tendremos que echar.
En este punto hay quien echa zumo de limón.
Lo ponemos en una cazuela
Ponemos los tomates en una cazuela y añadimos la mitad de su peso en azúcar. Mientras que está a fuego lento, lo trituramos con la batidora. Una vez que esté a nuestro gusto, lo subimos a fuego fuerte y lo vamos removiendo. Cuando empiece a hervir lo bajamos de nuevo a fuego medio y lo dejamos media hora. Durante ese tiempo no dejamos de remover.
Tras esa media hora, quitamos la mermelada del fuego y comprobamos si está lista. Para ello, te damos un truco: coge un poco en una cuchara sopera y, con cuidado de que no queme, haz una raya con el dedo. Si la mermelada no se junta, es que está lista.
La guardamos… o la comemos
Una vez que ya tenemos la mermelada preparada, es momento de guardarla. Se puede almacenar en tuppers en el frigorífico o se puede consumir directamente.