Daniel Brito 20 DIC 2025 - 16:00h.

Jordi Roca ha conseguido hacer un helado de palomitas con dulce de leche y un toque crujiente perfecto para disfrutar en las tardes de invierno y manta

Cuando llega el fin de semana, y más ahora con la llegada del invierno y de los días más fríos, más que pasarte el día en la calle, apetece un plan casero, como una manta y una buena película para disfrutar de tu tarde. Hay muchas formas de acompañar ese plan, como con unas palomitas o con un helado. Pero ¿y si pudieses combinar ambos en uno? Parece una idea algo loca, pero el chef Jordi Roca, uno de los grandes especialistas en repostería de España y del mundo, lo ha puesto en práctica y el resultado es un helado de palomitas con dulce de leche perfecto para acompañarte en tu tarde de película.

“Dulce de leche cremoso, frío y envolvente, acompañado de palomitas caramelizadas que crujen y sorprenden en cada cucharada. Un contraste de temperaturas y texturas que convierte algo tan cotidiano como unas palomitas en un postre muy especial”, explica el cocinero sobre esta receta dulce, un postre que, como él dice, nace “de la mezcla de técnica, memoria y un poco de diversión”.

Durante el proceso, Roca te enseña cómo caramelizar las palomitas para esta receta, aunque si no tienes tiempo, el chef también dice que puedes comprar las que vienen preparadas ya caramelizadas.