Jordi Roca ha conseguido hacer un helado de palomitas con dulce de leche y un toque crujiente perfecto para disfrutar en las tardes de invierno y manta
Cuando llega el fin de semana, y más ahora con la llegada del invierno y de los días más fríos, más que pasarte el día en la calle, apetece un plan casero, como una manta y una buena película para disfrutar de tu tarde. Hay muchas formas de acompañar ese plan, como con unas palomitas o con un helado. Pero ¿y si pudieses combinar ambos en uno? Parece una idea algo loca, pero el chef Jordi Roca, uno de los grandes especialistas en repostería de España y del mundo, lo ha puesto en práctica y el resultado es un helado de palomitas con dulce de leche perfecto para acompañarte en tu tarde de película.
“Dulce de leche cremoso, frío y envolvente, acompañado de palomitas caramelizadas que crujen y sorprenden en cada cucharada. Un contraste de temperaturas y texturas que convierte algo tan cotidiano como unas palomitas en un postre muy especial”, explica el cocinero sobre esta receta dulce, un postre que, como él dice, nace “de la mezcla de técnica, memoria y un poco de diversión”.
Durante el proceso, Roca te enseña cómo caramelizar las palomitas para esta receta, aunque si no tienes tiempo, el chef también dice que puedes comprar las que vienen preparadas ya caramelizadas.
El helado de palomitas caramelizadas y dulce de leche de Jordi Roca
Ingredientes
- 150 gramos de azúcar
- 450 mililitros de leche
- 120 mililitros de nata
- 40 gramos de leche en polvo
- 5 yemas de huevo
- 200 gramos de dulce de leche
- 80 gramos de palomitas saladas
Elaboración
Para caramelizar las palomitas
En una cazuela alta sin nada, añade el azúcar, sin agua para que no se cristalice. Así el azúcar se podrá tostar bien mientras lo vigilas y lo remueves y ves como el azúcar se va pegando.
Mientras se va caramelizando, ve añadiendo más azúcar poco a poco. Una vez conseguido el caramelo, se apaga el fuego y se añaden las palomitas ya hechas en la cazuela.
Remueve todo bien con cuidado para no aplastarlas, pero que consigan que el caramelo las envuelva. Durante este proceso es posible que algunos granos que antes no explotaron lo hagan ahora. Una vez listo, deja que se enfríe un poco.
Para el helado de dulce de leche y palomitas
Pon 450 mililitros de leche a calentar en una cazuela junto a 120 mililitros de nata.
Añade la leche en polvo cuando la mezcla ya esté templada y mezcla para que se disuelva bien.
Cuando alcance unos 70ºC, añade las yemas de huevo batidas y mezcla para que vaya adquiriendo textura.
Una vez lograda la textura, se añade el dulce de leche ya fuera del fuego.
Tras mezclarlo bien, cuélalo para hacerlo más fino.
Luego tritúralo para facilitar la emulsión del helado.
Durante ese proceso, añade un puñado de palomitas caramelizadas y sigue triturando.
Llévalo al congelador para que vaya adquiriendo la textura de helado.
Sirve con unas palomitas caramelizadas para tener el contraste crujiente y disfruta de tu película en la mejor compañía y con el mejor helado casero de palomitas.