Jordi Roca enseña cómo hacer un arroz de montaña perfecto: "Calienta el alma"

A Jordi Roca todos lo tenemos en mente como el gran pastelero de los hermanos Roca. Y aunque es cierto que tiene un don para el dulce, tampoco le falta buena mano con otros platos salados. Por eso mismo en uno de sus últimos vídeos de ‘Cosas de casa’ ha enseñado cómo hace él uno de sus arroces favoritos sin gran complicación y que es ideal para esta época otoñal.
El chef lo ha llamado arroz de montaña dominguero porque cree que es perfecto para disfrutarlo en las comidas del último día de la semana (aunque puedes prepararlo cuando quieras), cuando muchas familias o amigos se reúnen a comer, y si hay un plato que suele gustar, ese es un buen arroz. “Este arroz de montaña se cocina fácil, ensucia poco y calienta el alma”, dice el cocinero sobre su receta, que añade que es ideal para los días fríos cuando apetece algo contundente y lleno de sabor, además de reconfortante.
Uno de los consejos que ofrece el chef sobre su receta es empezar cocinando el ajo, ya que va a hacer que el sabor se expanda y se integre bien luego con el resto de los ingredientes, especialmente con la carne que vas a añadir. Aunque Roca expone sus propios ingredientes para su receta, que echa más o menos a ojo sin contar especialmente las cantidades, recomienda que este arroz se puede hacer con los ingredientes que más te gusten y jugar con ellos y con el sabor.
El arroz de montaña de Jordi Roca
Ingredientes
- 1 cabeza de ajo
- 1 cebolla
- 300 gramos de arroz
- 1 litro de caldo o de agua
- 1 rama de romero
- 1 rama de orégano
- 1 tomate
- Costillas de cerdo
- Salchichas
- Butifarra negra o morcilla
- Aguardiente, coñac, whisky o vino tinto
- Aceite de oliva
- Sal
- Aplasta bien los ajos para quitarles la piel de forma más sencilla para luego picarlo bien.
- Pela y corta la cebolla bien picadita.
- En una sartén a fuego medio se le añade abundante aceite de oliva y se pone primero el ajo, con cuidado de que no se queme.
- Cuando coja color, añade la costilla de cerdo para que se vaya tostando.
- Parte las salchichas a la mitad y añádelas a la sartén.
- Cuando todo esté ya doradito se le agrega la cebolla y se deja que se vaya dorando a la vez que corta la cocción del ajo porque suelta agua.
- Añade morcilla o butifarra negra a la sartén y deja que todo haga chup-chup.
- Corta por la mitad un tomate y ráyalo para quedarte con todo su jugo y agrégalo a la sartén donde estás cocinando los ingredientes.
- Añade un poco de alcohol, en su caso lo hace con un chorro de aguardiente, aunque apunta que se puede hacer con un poco de vino tinto, whisky o coñac, por ejemplo. Esto ayuda a que, si la carne se está pegando a la sartén, se despegue.
- Echa un poco de sal y luego agrega tres partes de caldo o de agua. Cuando empiece a hervir, añade una parte de arroz y cocina 12 minutos.
- Sube el fuego al máximo durante dos minutos y luego bájalo a fuego medio de nuevo unos 10 minutos añadiendo unos trozos más de morcilla o butifarra.
- Cuando le quedan unos dos minutos de cocinado añade unas ramas de orégano fresco y romero.
- Puedes probarlo y, si crees que necesita más cocción, puedes añadir un poco más de caldo o agua y cocinar un poco más durante 10 minutos.
- Cuando esté en el punto que deseas, apaga el fuego y déjalo reposar con las hierbas aromáticas previamente quemadas y tapando la sartén con papel de aluminio durante un minuto para que el arroz tenga ese punto ahumado.