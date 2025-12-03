Jordi Roca enseña cómo hacer un arroz de montaña perfecto: "Calienta el alma"

Daniel Brito 03 DIC 2025 - 13:22h.

El pastelero de los hermanos Roca se atreve su receta fácil del arroz de montaña que él prepara para los domingos de otoño

La cocina de aprovechamiento de Jordi Roca y sus sobrinos: del suflé de restos de quesos a un desayuno con pizza

A Jordi Roca todos lo tenemos en mente como el gran pastelero de los hermanos Roca. Y aunque es cierto que tiene un don para el dulce, tampoco le falta buena mano con otros platos salados. Por eso mismo en uno de sus últimos vídeos de ‘Cosas de casa’ ha enseñado cómo hace él uno de sus arroces favoritos sin gran complicación y que es ideal para esta época otoñal.

El chef lo ha llamado arroz de montaña dominguero porque cree que es perfecto para disfrutarlo en las comidas del último día de la semana (aunque puedes prepararlo cuando quieras), cuando muchas familias o amigos se reúnen a comer, y si hay un plato que suele gustar, ese es un buen arroz. “Este arroz de montaña se cocina fácil, ensucia poco y calienta el alma”, dice el cocinero sobre su receta, que añade que es ideal para los días fríos cuando apetece algo contundente y lleno de sabor, además de reconfortante.

Uno de los consejos que ofrece el chef sobre su receta es empezar cocinando el ajo, ya que va a hacer que el sabor se expanda y se integre bien luego con el resto de los ingredientes, especialmente con la carne que vas a añadir. Aunque Roca expone sus propios ingredientes para su receta, que echa más o menos a ojo sin contar especialmente las cantidades, recomienda que este arroz se puede hacer con los ingredientes que más te gusten y jugar con ellos y con el sabor.