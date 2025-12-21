Espaguetis a la boloñesa: la receta con la que el príncipe William conquistó a Kate Middleton

Mientras estudiaban en la universidad el príncipe quiso enamorarla con sus dotes culinarias

Son una receta de sobra conocida por todos, dado que es deliciosa y es fácil de preparar

El amor y la comida tiene una asociación que se remonta al siglo XVIII. En esos tiempos, el amor era entendido como una dinámica emocional que se comparte con alguien más, se pensaba en la comida como algo que se debía compartir. El príncipe William conquistó, como muchos mortales, a su mujer por el estómago. Aunque él mismo dice que no tiene muchas dotes culinarias y que la que sabe cocinar bien es ella, lo cierto es que su receta de espaguetis a la boloñesa hizo que Kate Middleton cayera rendida a sus pies.

La princesa ha confesado en numerosas ocasiones entes los medios que mientras ambos estudiaban en la Universidad de St Andrews, el príncipe Guillermo la conquistó con su especialidad culinaria: “Solía cocinarme de todo, incluida su especialidad: espaguetis con salsa boloñesa”, una receta que es muy sencilla y para la que cada maestrillo tiene su librillo.

La pasta a la boloñesa que gusta a todo el mundo requiere de una cocción lenta, aunque la preparación es muy fácil y el resultado vale la pena. Para lasaña, macarrones, raviolis... la salsa boloñesa es una preparación que funciona con cualquier tipo de pasta.

La receta espaguetis a la boloñesa del Príncipe William

Ingredientes

250 gramos de espaguetis

350 gramos de carne magra

400 gramos de tomates triturados italianos

1 cebolla grande

1 zanahoria

2 ramitas de apio

30 gramos de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

250 mililitros de vino blanco seco

120 mililitros de leche

1 cucharadita de tomate concentrado

50 gramos de queso parmesano

2 cucharadas de perejil picado

Una pizca de nuez moscada

Sal

Pimienta negra

Paso a paso

Calentar el aceite junto con la mantequilla en una olla grande. Pica finamente la cebolla y rehógala a fuego medio hasta que se ablande. Añade la zanahoria y el apio, también muy picados, y cocina durante unos dos minutos removiendo con una cuchara de madera. Añadir la carne picada y desmenúzala con un tenedor. Remueve para que se vaya cocinando hasta que pierda su tono rosado, pero sin que llegue a dorarse. Agrega el vino blanco y cocina hasta que se evapore por completo. Añadir a la cazuela la leche y la nuez moscada, y cocinar hasta que la leche se haya evaporado Incorporar a la cazuela los tomates triturados y el tomate concentrado, sal pimenta al gusto y cocina a fuego muy lento durante unas tres horas, removiendo de vez en cuando. Pon una olla grande con agua al fuego y añade una cucharadita de sal. Cuando rompa a hervir añade la pasta, remueve y deja cocer hasta que esté al dente. Ve vigilando para que no cueza demasiado y se pase. Escurre la pasta y repártela en los platos. Añadir la salsa Completa cada plato de pasta con la salsa boloñesa, espolvorea con el perejil picado y sirve el queso parmesano en un bol aparte para que cada persona se sirva a su gusto.

¿Sabías que el nombre original de la boloñesa es ‘ragù’? En Italia a esta salsa se la conoce de esta manera. Además, hay que añadir que su nombre procede del verbo francés ‘ragoûter’, que quiere decir abrir el apetito. Es una receta que procede de la ciudad italiana de Bolonia, que curiosamente en sus orígenes surgió no como una salsa, sino como un segundo plato hecho de carne que con el tiempo pasó a colocarse en el pan a modo de relleno. Se trata de pasta con una salsa espesa, cocinada a fuego lento, elaborada con carne picada, tomate, cebolla, zanahorias y apio, entre otros ingredientes.