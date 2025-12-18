Isabel Sorribas 18 DIC 2025 - 08:30h.

Isi nos da un nuevo batch cooking con el que por menos de 12 euros pueden comer cuatro casero y saludable durante toda la semana

Una vuelta de tuerca al 'batch cooking': cocina y congela para tener listo el menú de toda la semana

Cocinar para comer bien durante toda la semana no siempre es fácil. La cocina nos puede quitar mucho tiempo del día a día que no tenemos, por eso mismo el batch cooking se ha convertido en el aliado de muchas personas que en unas pocas horas consigue dejar todas las elaboraciones de la semana listas prácticamente para consumir. Si quieres ideas para hacer uno, aquí te traemos un batch cooking semanal rico y casero para que cuatro personas coman toda la semana por 47 euros, menos de 12 euros en total por comensal.

En este nuevo vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ que hace Isabel Sorribas, conocida en redes sociales como ‘Hoy comemos con Isi’, nos da varias elaboraciones saludables con las que comer en una misma semana carne, pescado, marisco, legumbres y hasta fruta para mantener una dieta completa.

Una de las recetas es unas judías con pescado, un guiso que se comienza haciendo un fumet con las cabezas de los gambones, de los que usarás luego el cuerpo para hacer un wok espectacular. Por otra parte, enseña cómo aprovechar unas alcachofas con las que hacer una receta diferente, además de unas butifarras con una salsa espectacular.Y si por la mañana vas con falta de tiempo, te da tres combinaciones diferentes para dejar preparado un pudin de chía y kéfir con frutas listo para comer.

Si quieres saber cómo hacer todas estas elaboraciones en poco más de una hora y tener la comida de toda la semana preparada, solo tienes que apuntar bien los siguientes ingredientes que necesitas y seguir los pasos que da Isi en el vídeo para conseguir un batch cooking perfecto.

Ingredientes para las judías con pescado: 18,7 euros

Para el fumet

Cabezas de los gambones

Hoja de laurel

Raspas de algún pescado

2 dientes de ajo

½ cebolla

Para el guiso

4 orejas de rape

300 gramos de judías blancas

1/3 cebolla

1 zanahoria

1 cayena

Hebras de azafrán

1 cucharada de tomate concentrado

200 gramos de chirlas

150 mililitros de vino blanco

Perejil

Ingredientes para las alcachofas: 9'35 euros

12 alcachofas

2 dientes de ajo

½ cebolla

100 gramos de taquitos de jamón

150 mililitros de vino blanco

Hebras de azafrán

1 cucharada de harina

2 huevos cocidos

Ingredientes para el wok: 9'2 euros

200 gramos de gambones

1 puerro

1 zanahoria

2 dientes de ajo

1 cebolla

Fideos udón

Para la salsa

50 mililitros de salsa de soja

50 mililitros de salsa de ostras

30 mililitros de vinagre de arroz

30 mililitros de sriracha

Ingredientes para las butifarras: 4'6 euros

250 gramos de butifarras

3 cebolla dulces

1 cerveza (33 centilitros)

50 mililitros de salsa de soja

Perejil

Ingredientes del pudin de chía

Base 200 mililitros de kéfir + 2 cucharaditas de chía:

1: arándanos, frambuesas y almendra picada: 1'9 euros

2: mango y quinoa inflada: 1'8 euros

3: manzana, crema de cacahuete y chips de cacao: 1'8 euros

Otro batch cooking semanal alternativo

Puede que haya alguna de las recetas de este batch cooking que no te convence del todo, por eso te dejamos otro de los que ha hecho Isi anteriormente para crear el tuyo propio adaptado a tus gustos. En este caso, en el siguiente vídeo encontrarás una quiche, un curry de lentejas o un estofado de setas.