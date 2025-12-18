Logo de GastroGastro
Batch cooking semanal para 4 por 12 euros por persona: judías con pescado, alcachofas y wok de gambones
Un batch cooking de menos de dos horas para dejar la comida de toda la semana lista. Gastro Mediaset
Cocinar para comer bien durante toda la semana no siempre es fácil. La cocina nos puede quitar mucho tiempo del día a día que no tenemos, por eso mismo el batch cooking se ha convertido en el aliado de muchas personas que en unas pocas horas consigue dejar todas las elaboraciones de la semana listas prácticamente para consumir. Si quieres ideas para hacer uno, aquí te traemos un batch cooking semanal rico y casero para que cuatro personas coman toda la semana por 47 euros, menos de 12 euros en total por comensal.

En este nuevo vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ que hace Isabel Sorribas, conocida en redes sociales como ‘Hoy comemos con Isi’, nos da varias elaboraciones saludables con las que comer en una misma semana carne, pescado, marisco, legumbres y hasta fruta para mantener una dieta completa.

Una de las recetas es unas judías con pescado, un guiso que se comienza haciendo un fumet con las cabezas de los gambones, de los que usarás luego el cuerpo para hacer un wok espectacular. Por otra parte, enseña cómo aprovechar unas alcachofas con las que hacer una receta diferente, además de unas butifarras con una salsa espectacular.Y si por la mañana vas con falta de tiempo, te da tres combinaciones diferentes para dejar preparado un pudin de chía y kéfir con frutas listo para comer.

Si quieres saber cómo hacer todas estas elaboraciones en poco más de una hora y tener la comida de toda la semana preparada, solo tienes que apuntar bien los siguientes ingredientes que necesitas y seguir los pasos que da Isi en el vídeo para conseguir un batch cooking perfecto.

Ingredientes para las judías con pescado: 18,7 euros

Para el fumet

  • Cabezas de los gambones
  • Hoja de laurel
  • Raspas de algún pescado 
  • 2 dientes de ajo
  • ½ cebolla

Para el guiso

  • 4 orejas de rape
  • 300 gramos de judías blancas 
  • 1/3 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 cayena
  • Hebras de azafrán
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 200 gramos de chirlas 
  • 150 mililitros de vino blanco
  • Perejil 
Judías con pescado
Judías con pescado. Gastro Mediaset

Ingredientes para las alcachofas: 9'35 euros

  • 12 alcachofas 
  • 2 dientes de ajo
  • ½ cebolla
  • 100 gramos de taquitos de jamón
  • 150 mililitros de vino blanco
  • Hebras de azafrán 
  • 1 cucharada de harina
  • 2 huevos cocidos
Alcachofas
Alcachofas. Gastro Mediaset

Ingredientes para el wok: 9'2 euros

  • 200 gramos de gambones
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla
  • Fideos udón

Para la salsa

  • 50 mililitros de salsa de soja
  • 50 mililitros de salsa de ostras
  • 30 mililitros de vinagre de arroz
  • 30 mililitros de sriracha
Wok de gambones
Wok de gambones. Gastro Mediaset

Ingredientes para las butifarras: 4'6 euros

  • 250 gramos de butifarras
  • 3 cebolla dulces 
  • 1 cerveza (33 centilitros)
  • 50 mililitros de salsa de soja
  • Perejil

Ingredientes del pudin de chía 

Base 200 mililitros de kéfir + 2 cucharaditas de chía:

  • 1: arándanos, frambuesas y almendra picada: 1'9 euros
  • 2: mango y quinoa inflada: 1'8 euros
  • 3: manzana, crema de cacahuete y chips de cacao: 1'8 euros

Otro batch cooking semanal alternativo

Puede que haya alguna de las recetas de este batch cooking que no te convence del todo, por eso te dejamos otro de los que ha hecho Isi anteriormente para crear el tuyo propio adaptado a tus gustos. En este caso, en el siguiente vídeo encontrarás una quiche, un curry de lentejas o un estofado de setas.

