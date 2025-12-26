La receta de los canelones tradicionales para celebrar San Esteban como en Barcelona
Cada día de San Esteban en Barcelona se comen miles y miles de canelones, una receta tradicional que lleva tres carnes distintas
La legendaria receta de los canelones de carne de Carme Ruscalleda
Los canelones suelen ser un plato que gusta a prácticamente toda la familia. Como la lasaña, este plato tiene infinidad de posibilidades si le echas un poco de imaginación a la hora de elaborar el relleno, desde el típico de carne hasta de pescado, de espinacas, de verduras, de marisco… Las posibilidades son infinitas, aunque hoy lo que toca en la mayoría de los hogares de Barcelona es el clásico que se come cada 26 de diciembre, día de San Esteban, día de esta festividad.
Los canelones catalanes son recientes, pues su primera aparición en recetarios de la región data del siglo XX y, aunque son de origen italiano, los catalanes tienen varias diferencias con los originales. Entre ellas, que en los canelones de San Esteban la carne primero se cuece y ya luego se trincha, además de que lleva tres tipos de carne: de cerdo, de ternera y de pollo, que se acompaña con un sofrito de cebolla y de tomate.
No obstante, actualmente hay tantas versiones como hogares, ya que no son pocas las cocinas que aprovechan las sobras de la cena de Navidad para hacer el relleno de los canelones.
Aunque muchos creen que la popularización de comer canelones en San Esteban parte de la cocina de aprovechamiento, realmente todo apunta a que es una tradición que se fue adquiriendo a inicios del siglo pasado con la apertura del restaurante Maison Dorée en pleno centro de Barcelona. Sus canelones eran muy exclusivos -en aquella época no había láminas para la creación del canelón-, así que se fue popularizando poco a poco entre la población.
La receta de los canelones de San Esteban
Ingredientes
- 12 láminas de pasta
- 200 gramos de carne picada de cerdo
- 200 gramos de carne picada de ternera
- 200 gramos de carne picada de pollo
- 1 lata de foie gras
- 1 cebolla
- Tomate triturado
- Bechamel
- Sal
- Pimienta
- Queso parmesano (o el que más te guste para fundir)
Elaboración
Prepara el relleno
Coloca todas las carnes en un bol grande para mezclarlas bien y que si integren entre ellas.
Pica la cebolla lo más pequeña posible y póchala lentamente. Cuando esté pochada, añade las carnes y ve cocinando.
Una vez la carne está cocinada, añade la lata de foie y remueve bien todo.
Añade tres cucharadas de tomate triturado o ralla dos tomates maduros y continúa cocinando y removiendo todo bien.
Haz la pasta y rellena
Mientras la carne termina de cocinarse, cuece las láminas de pasta en agua. Cuando estén listas, sácalas y sécalas para luego rellenarlas.
Coloca con una cuchara el relleno sobre los canelones y ve enrollando uno por uno.
Coloca un poco de bechamel en el fondo de una bandeja o fuente para horno y encima ve colocando los canelones para luego añadir una gran capa de bechamel.
Hornea, sirve y disfruta
Añade queso parmesano rallado por encima (o el que más te guste) y lleva al horno ya precalentado unos 10-12 minutos a 200ºC para que gratine y queden dorados y listos para servir en el día de San Esteban.