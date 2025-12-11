Compartir







La Unesco ya lo ha dicho en voz alta: la cocina italiana merece entrar en el club de las grandes tradiciones del mundo. El Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial, reunido en su 20ª sesión en Nueva Delhi, ha reconocido oficialmente la cocina italiana y sus rituales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esa decisión llega después de un primer “sí” técnico: el 10 de noviembre, el órgano de evaluación de la Unesco recomendó inscribir el expediente italiano “Italian Cuisine Between Sustainability and Biocultural Diversity” en la lista representativa, el paso decisivo que despejó el camino hacia el voto final de diciembre.

Mientras tanto, en Italia corría el rumor (muy bien fundado) de que hasta la pasta fresca amasada en casa estaba a punto de ser “bendecida” por la Unesco, y no como un plato aislado, sino como símbolo de una cultura culinaria que se transmite de abuelas a nietos, de domingo en domingo.

De la pasta al patrimonio: qué ha dicho exactamente la Unesco

El expediente, preparado por los ministerios italianos de Cultura y Agricultura, describe la cocina italiana como “una expresión viva de comunidad: un conjunto de habilidades, rituales y prácticas compartidas y transmitidas de generación en generación”, ligada a la biodiversidad, a los territorios y a la sostenibilidad.

Es importante resaltar que la Unesco no ha protegido una receta concreta, sino las prácticas y rituales en torno a la cocina y a la mesa, que van desde la comida familiar de los domingos hasta la escena, convertida en cliché y realidad a la vez, de la nonna enseñando a doblar tortellini o a estirar láminas de pasta fresca. Es decir, la inscripción se refiere a las costumbres asociadas a la preparación y consumo de la comida italiana, incluida la transmisión intergeneracional en el hogar.

Además, en el dossier oficial no se habla de “una” sola cocina italiana, sino de “un mosaico de diversidades locales” que va del ossobuco lombardo a las orecchiette con cime di rapa de Puglia, pasando por pizzas, pastas, risotti o cannoli como emblemas globales de esa constelación culinaria.

El “primer sí” de noviembre: cocinando Patrimonio Inmaterial

Este reconocimiento no ha sido un chispazo, sino el final de un procedimiento largo. El expediente “La cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale” se presentó formalmente en 2023, dentro del ciclo 2025 de candidaturas al Patrimonio Inmaterial.

El primer visto bueno llegó el 10 de noviembre de 2025, cuando el órgano técnico de evaluación de la Unesco publicó su informe recomendando que la cocina italiana fuese inscrita en la lista representativa, que supone una primera ‘luz verde’ para que la cocina italiana fuera inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. En cualquier caso, la decisión final está en manos del Comité Intergubernamental de diciembre.

Ese primer sí fue recibido en Italia casi como un preanuncio de victoria. El propio Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria (MASAF) informó del “primo parere tecnico positivo dell’UNESCO” sobre el dossier, y la Accademia Italiana della Cucina dedicó editoriales a explicar que la candidatura se examinaría en Nueva Delhi entre el 8 y el 13 de diciembre de 2025.

