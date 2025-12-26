Daniel Brito 26 DIC 2025 - 16:03h.

El reputado repostero muestra cómo podemos hacer sin complicación un gran turrón de chocolate con avellanas en casa para disfrutarlo esta Navidad

La Navidad es la época clave del turrón. Sí, siempre te queda alguno que otro del año pasado, pero que durante el resto de los meses ni lo tocas porque es un dulce que parece que solo sabe bien en esta época. Por eso mismo tendrás tu sabor favorito e incluso la marca que siempre buscas en el supermercado porque sabes que tiene el sabor que más se ajusta al gusto de tu paladar. Pero ¿y si pudieses hacer tú mismo tu propio turrón? Si no sabes por donde empezar no te preocupes, porque Jordi Roca nos da su receta del turrón de chocolate con avellanas con el que vas a triunfar en estas fiestas.

El pequeño de los hermanos Roca es uno de los mejores reposteros del mundo, así que, aunque su receta pueda parecer difícil, que algo de complejidad lleva, no es nada complicada si sigues su paso a paso para conseguir el mejor turrón de chocolate casero.

Como el chef comenta, hay sabores “que saben a infancia y este turrón es uno de ellos”. Se trata de un turrón casero ideal para hacer cualquier tarde navideña en familia y para el que vas a necesitar chocolate, avellanas caramelizadas, arroz hinchado y el toque sorpresa que le da el cocinero: uno petazetas para que explote con cada bocado.