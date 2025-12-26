Cómo hacer tu propio turrón de chocolate con avellanas: la receta de Jordi Roca para prepararlo en casa
El reputado repostero muestra cómo podemos hacer sin complicación un gran turrón de chocolate con avellanas en casa para disfrutarlo esta Navidad
Flan de turrón vegano sin leche ni huevos: igual de rico para disfrutarlo esta Navidad
La Navidad es la época clave del turrón. Sí, siempre te queda alguno que otro del año pasado, pero que durante el resto de los meses ni lo tocas porque es un dulce que parece que solo sabe bien en esta época. Por eso mismo tendrás tu sabor favorito e incluso la marca que siempre buscas en el supermercado porque sabes que tiene el sabor que más se ajusta al gusto de tu paladar. Pero ¿y si pudieses hacer tú mismo tu propio turrón? Si no sabes por donde empezar no te preocupes, porque Jordi Roca nos da su receta del turrón de chocolate con avellanas con el que vas a triunfar en estas fiestas.
El pequeño de los hermanos Roca es uno de los mejores reposteros del mundo, así que, aunque su receta pueda parecer difícil, que algo de complejidad lleva, no es nada complicada si sigues su paso a paso para conseguir el mejor turrón de chocolate casero.
Como el chef comenta, hay sabores “que saben a infancia y este turrón es uno de ellos”. Se trata de un turrón casero ideal para hacer cualquier tarde navideña en familia y para el que vas a necesitar chocolate, avellanas caramelizadas, arroz hinchado y el toque sorpresa que le da el cocinero: uno petazetas para que explote con cada bocado.
La receta del turrón de chocolate y avellana de Jordi Cruz
Ingredientes
Para caramelizar las avellanas
- 200 gramos de avellanas
- 100 gramos de azúcar
- 50 gramos de agua
- Mantequilla
Para el turrón
- 300 gramos de chocolate 70%
- 45-50 gramos de pasta pura de avellana
- 70 gramos de arroz inflado
- Petazetas
- Avellanas caramelizadas troceadas
Elaboración
Carameliza las avellanas
Vierte el agua en una sartén junto con el azúcar.
Cuando el azúcar se disuelva empieza a remover y en cuanto haga chup-chup se le añaden las avellanas.
Remueve sin parar con el fuego alto.
Cuando el azúcar este ‘empanizado’, sigue removiendo para que se vayan tostando las avellanas y, por tanto, caramelizando. Hazlo con cuidado para que no se quemen bajando el fuego a la mitad.
Añade un poco de mantequilla.
Extiéndelas sobre papel film y deja que enfríe.
Cuando hayan enfriado, pon un papel film por encima y machaca con un rodillo.
Crea el turrón
Tras ello lleva las avellanas a un bol y añádele el arroz inflado y petazetas al gusto. Mezcla todo bien.
Derrite el chocolate y deja que atempere para que pierda temperatura y añádelo sobre la pasta de avellanas.
Une la mezcla del chocolate con la de las avellanas y mezcla todo.
En una bandeja rectangular extiende papel de horno y extiende el resultado de la mezcla y deja a temperatura ambiente.
En unas horas lo tendrás listo para comer y sorprender a tus comensales con tu turrón casero.