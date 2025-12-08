Aida Lídice 08 DIC 2025 - 08:01h.

Sin leche ni huevos, así es el flan de turrón vegano que BeginVeganBegun nos enseña a hacer para servir de postre en las comidas de esta Navidad

Crema de setas y alubias: una receta rápida, reconfortante y perfecta para los días de más frío

Compartir







La Navidad está a la vuelta de la esquina y más que probable que si eres de los que se encarga de hacer algún plato para las cenas que se aproximan estés ya dándole vueltas a qué preparar, si lo de siempre o innovar un poco con lo que sirvas en la mesa, también en el postre. Por eso mismo hoy te traemos un flan diferente, con turrón, que es 100% vegetal y que es más fácil de hacer de lo que crees.

Esta es la receta que Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos cuenta cómo hacer en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’. En esta ocasión, si sigues sus pasos vas a poder servir de postre unos flanes de turrón riquísimos y que en el vídeo te muestra como preparar paso a paso de forma sencilla.

PUEDE INTERESARTE Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva

Entre los ingredientes de este flan de turrón vegano, Aida Lídice presenta uno que quizá no conozcas, el agar-agar, que sirve para gelificar la leche. En este caso, aconseja revisar siempre las instrucciones del agar-agar que utilices, ya que su potencia puede variar y afectar al resultado final del flan.

Y con esto ya solo te queda conseguir todos los ingredientes y ponerte manos a la obra para hacer tu flan de turrón vegano perfecto para Navidad que, aunque BeginVeganBegun lo presenta en moldes individuales, también lo puedes hacer en uno solo más grande.

PUEDE INTERESARTE Curry de tofu y cacahuete: una receta vegana sorprendente y llena de sabor

La receta del flan de turrón vegano Personas 10 pax. Dificultad Media Ingredientes 700 mililitros de leche de soja

3–4 cucharadas de sirope de agave

200 gramos de turrón blando de almendra (a la piedra)

8 gramos de agar-agar en polvo (Lalea)

Caramelo o más sirope para decorar (opcional) Elaboración El paso a paso Como verás en el vídeo, el paso a paso de esta receta de flan de turrón vegano es de lo más sencilla y solo necesitas un par de ingredientes para conseguir un postre que causará sensación en tu mesa esta Navidad. Recuerda vigilar el agar-agar que utilices para que el flan quede como quieres, teniendo en cuenta también el tiempo en nevera para que cuaje bien. Y cuidado con el momento de desmoldar para que su forma no se estropee.

Crema de setas y alubias

Para contrarrestar el dulce, en su última receta Aida Lídice nos daba su receta para hacer una crema de setas y alubias que se hace muy rápido y que es ideal para los días más fríos del otoño y del invierno, además de muy reconfortante. Así que si quieres saber cómo hacerla, solo tienes que seguir los pasos del vídeo.