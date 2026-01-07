La receta de las enchiladas de pollo que Jennifer Garner hace con su madre
La actriz elabora este plato típico de México junto a su madre
Cada vez es más habitual ver cómo famosos y famosas de diversa índole se lanzan a publicar vídeos en sus redes sociales en los que se les ve cocinando y realizando todo tipo de recetas. Uno de esos casos es el de la actriz estadounidense Jennifer Garner, quien en su perfil de Instagram ha querido enseñar a sus seguidores como realizaba una receta ni más ni menos que con su madre.
En esta ocasión, la intérprete originaria de Houston ha querido mostrar en su cuenta de Instagram cómo elabora unas enchiladas de pollo. Según cuenta, sus hermanas y su madre la visitaron en su casa de Nantucket, una población costera de los Estados Unidos, y por ello, su progenitora elaboró este plato, que es uno de sus favoritos.
Una circunstancia, la visita de sus parientes, que animó a la actriz de 53 años a realizar junto con su madre este plato paso a paso para todos los más de 17 millones de seguidores que tiene en Instagram. Aunque según confiesa la propia Jennifer Garner, estas enchiladas no tienen demasiado que ver con las auténticas, asegura que están muy buenas.
Las enchiladas son un plato típico de México cuyo origen data de la época prehispánica, de hecho se sabe que los mayas ya elaboraban algo muy similar. Consiste en una tortillas de maíz bañadas generalmente en salsa picante, enrolladas y rellenas de carne, queso y verduras.
receta de enchiladas de pollo de Jennifer Garner
Ingredientes
- 12 tortillas de harina
- 2 tazas de pollo cocido desmenuzado
- 4 cucharadas de mantequilla
- 1 lata de crema de pollo
- 2 latas de chiles verdes
- 1 taza de cebolla picada
- 1 taza de apio picado
- 2 libras de queso Monterey Jack (rallado)
- 1 taza de crema agria
Elaboración
Con el pollo
El primer paso es escalfar el pollo. Cogemos tres pechugas y las cubrimos con agua fría, añadimos cebolla, sal y unos granos de pimienta. Lo calentamos hasta que hierva y después lo dejamos a fuego medio entre 10 y 15 minutos. La clave es que la carne de las pechugas se pueda desmenuzar sin problemas con las manos.
Preparamos el relleno
Mientras lo preparamos precalentamos el horno a 180ºC.
Salteamos la cebolla y el apio en mantequilla y añadimos el pollo.
Mezclamos la sopa resultante de hervir el pollo, los chiles verdes y la crema agria. Lo removemos y ponemos una buena capa de esta mezcla en una fuente para horno.
Después rellenamos las tortitas de maíz, las enrollamos y las colocamos con el cierre hacia abajo en la fuente en la que hemos puesto la mezcla. Las cubrimos con otra buena capa de esa mezcla y por encima de todo ello ponemos otra buena cantidad de queso.
Lo horneamos
Se dejan en el horno durante unos 30 minutos, hasta que estén bien doraditas. ¡A comer!