Cada vez es más habitual ver cómo famosos y famosas de diversa índole se lanzan a publicar vídeos en sus redes sociales en los que se les ve cocinando y realizando todo tipo de recetas. Uno de esos casos es el de la actriz estadounidense Jennifer Garner, quien en su perfil de Instagram ha querido enseñar a sus seguidores como realizaba una receta ni más ni menos que con su madre.

En esta ocasión, la intérprete originaria de Houston ha querido mostrar en su cuenta de Instagram cómo elabora unas enchiladas de pollo. Según cuenta, sus hermanas y su madre la visitaron en su casa de Nantucket, una población costera de los Estados Unidos, y por ello, su progenitora elaboró este plato, que es uno de sus favoritos.

Una circunstancia, la visita de sus parientes, que animó a la actriz de 53 años a realizar junto con su madre este plato paso a paso para todos los más de 17 millones de seguidores que tiene en Instagram. Aunque según confiesa la propia Jennifer Garner, estas enchiladas no tienen demasiado que ver con las auténticas, asegura que están muy buenas.

Las enchiladas son un plato típico de México cuyo origen data de la época prehispánica, de hecho se sabe que los mayas ya elaboraban algo muy similar. Consiste en una tortillas de maíz bañadas generalmente en salsa picante, enrolladas y rellenas de carne, queso y verduras.

