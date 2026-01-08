Ahumar las sardinas en lata quemando una servilleta: el último hit en redes
Esta forma rápida de ahumar sardinas (y peligrosa para la salud) está triunfando en redes
Cómo hacer beicon crujiente en cinco minutos para tus desayunos de fin de semana
En los últimos tiempos está triunfando en las redes sociales, en especial en perfiles de habla inglesa, una forma rápida y cool de ahumar sardinas en lata. La verdad es que el proceso es sencillo, rápido y, si nos fiamos de las opiniones de los instagramers el resultado es satisfactorio… salvo por las dudas que plantea el proceso para la salud, claro. Vayamos por partes.
El método para ahumar sardinas en lata es bien sencillo. Abrimos la lata y cogemos una papel de cocina o una servilleta y lo doblamos y recortamos de tal manera que sobresalga un poco sobre la latilla. Después lo apretamos para que se ajuste a ella y la parte central se sumerja en aceite, empapándose del mismo. Con un mechero lo prendemos y lo dejamos arder unos minutos, hasta que la servilleta esté quemada. Retiramos los restos y, acorde con los influencers, ya podemos comernos las sardinas ahumadas. La verdad es que buena pinta tiene, pero el proceso deja algunas dudas para la salud.
Por un lado, las servilletas y el papel de cocina contienen químicos que no son aptos para el consumo humano y que al quemarlos, podrían afectar al buen estado de las sardinas. Por otra parte, las latas de conserva en muchas ocasiones no están hechas sólo de aluminio y metal, sino que tienen silicona en su estructura. Por todo ello no parece ser una buena idea seguir esta forma de ahumar sardinas, por muy viral que sea.
Receta para ahumar sardinas en lata
Ingredientes
- Una lata de sardinas
- Aceita de oliva
- Sal
Elaboración
Si quieres ahumar sardinas en casa de manera rápida y sencilla una buena forma de hacerlo es la siguiente. En apenas 10 minutos y sin casi olor, tendrás tus sardinas ahumadas. Además, únicamente necesitarás papel de hornear, aceite de oliva, sal y una sartén.
Preparamos las sardinas
Cortamos papel de hornear y echamos unas gotas de aceite en él. Si las sardinas son grandes, las envolveremos individualmente, si no, podemos poner varias en el mismo ‘rollito’.
Las cocinamos
Una vez que tengamos las sardinas envueltas en papel de horno, las ponemos en la sartén a fuego fuerte durante unos cinco minutos, después las damos la vuelta y las ponemos otro tanto por el otro lado.
En apenas 10 minutos tendremos las sardinas ahumadas y listas para comer.