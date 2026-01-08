Iván Fuente 08 ENE 2026 - 13:11h.

En los últimos tiempos está triunfando en las redes sociales, en especial en perfiles de habla inglesa, una forma rápida y cool de ahumar sardinas en lata. La verdad es que el proceso es sencillo, rápido y, si nos fiamos de las opiniones de los instagramers el resultado es satisfactorio… salvo por las dudas que plantea el proceso para la salud, claro. Vayamos por partes.

El método para ahumar sardinas en lata es bien sencillo. Abrimos la lata y cogemos una papel de cocina o una servilleta y lo doblamos y recortamos de tal manera que sobresalga un poco sobre la latilla. Después lo apretamos para que se ajuste a ella y la parte central se sumerja en aceite, empapándose del mismo. Con un mechero lo prendemos y lo dejamos arder unos minutos, hasta que la servilleta esté quemada. Retiramos los restos y, acorde con los influencers, ya podemos comernos las sardinas ahumadas. La verdad es que buena pinta tiene, pero el proceso deja algunas dudas para la salud.

Por un lado, las servilletas y el papel de cocina contienen químicos que no son aptos para el consumo humano y que al quemarlos, podrían afectar al buen estado de las sardinas. Por otra parte, las latas de conserva en muchas ocasiones no están hechas sólo de aluminio y metal, sino que tienen silicona en su estructura. Por todo ello no parece ser una buena idea seguir esta forma de ahumar sardinas, por muy viral que sea.