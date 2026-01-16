La receta de Dani García para hacer las mejores croquetas de jamón: "La clave está en el queso crema"
En el día internacional de la croqueta, te damos la receta y el truco infalible de Dani García para que las de jamón te queden perfectas
La receta para conseguir unas croquetas igual de jugosas y sabrosas sin gluten
Hay muchas recetas que representan a España alrededor del mundo, pero hay una que tiene tal versatilidad que tiene infinitas versiones: la croqueta, que cada 16 de enero celebra su día internacional. Pese a ser uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, es cierto que no son sencillas de hacer y conseguir un interior consistente a la vez que jugoso y un exterior crujiente que no se rompa. Así que hacer la croqueta perfecta es complicado, por eso los mejores chefs dan sus trucos para que puedas emplearlos en tu receta.
Como decíamos, hay una infinidad de posibilidades en cuanto a sabores cuando hacemos croquetas, pero si hay uno infalible son las croquetas de jamón, y el chef Dani García da su receta y los trucos que él tiene para que te queden bien cremosas y con toque casero, en este caso añadiendo un ingrediente a la bechamel que quizá no se te había pasado por la cabeza.
El chef andaluz define sus croquetas como “fáciles, rápidas y 100% caseras”, con un sabor intenso a sabor ibérico y una textura muy cremosa. Por ello da su paso a paso para que puedas replicarlas sin problema y que tus croquetas de jamón te salgan perfectas, incluida su receta de la bechamel sencilla y con los consejos para que queden consistentes y cremosas.
Cómo hacer las croquetas de jamón de Dani García
Ingredientes
- 150 gramos de jamón ibérico
- 1 litro de leche fresca de vaca
- 50 gramos de mantequilla sin sal
- 60 gramos de harina de trigo
- Hierbabuena
- Sal
- Pimienta blanca
- 75 gramos de queso crema
- 1-2 huevos
- Pan rallado fino
- Panko
- Aceite para freír
Elaboración
Para hacer la bechamel
Pon la leche en un cazo con unos trozos de jamón para que se infusione y unas ramitas de hierbabuena. Tapa con papel film y deja que se vaya cocinando.
Incorpora la mantequilla primero en una sartén y luego la harina y ve mezclando para que se integre todo bien y logre espesar.
Cuando la leche esté, cuélala y añádela a la mezcla de mantequilla y harina y remueve a fuego lento bien con una varilla para conseguir que vaya espesando y tomando la textura deseada.
Corta en dados el jamón y como dice el chef, “cuánto más bueno sea el jamón, más buenas estarán las croquetas”. Añádelos a la bechamel y mezcla bien.
Prueba la bechamel y decide si necesita una pizca de sal o no.
Extiende la bechamel sobre un recipiente con un poco de mantequilla para evitar que se pegue y deja que enfríe.
El truco del queso crema y el congelador
Cuando haya atemperado, echa una capa de queso crema por encima y mezcla bien. “Lo añadimos al final porque si lo hacemos cuando está hirviendo la bechamel perdería muchas propiedades”, dice.
Dales forma y llévalas al congelador. “Es más fácil empanarlas si están congeladas”, advierte el chef.
Doble rebozado
El cocinero hace un doble rebozado con sus croquetas. Primero las pasa por harina y luego por el huevo batido, y después por el panko.
Antes de freírlas, llévalas otro rato a la nevera.
Fríelas
Calienta el aceite (abundante) y fríe las croquetas bien hasta que esté bien doradas.
Emplata
Sirve con una loncha de jamón por encima y disfrútalas al máximo. “Me recuerda a mi casa”, admite.