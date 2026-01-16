Daniel Brito 16 ENE 2026 - 09:30h.

En el día internacional de la croqueta, te damos la receta y el truco infalible de Dani García para que las de jamón te queden perfectas

Hay muchas recetas que representan a España alrededor del mundo, pero hay una que tiene tal versatilidad que tiene infinitas versiones: la croqueta, que cada 16 de enero celebra su día internacional. Pese a ser uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, es cierto que no son sencillas de hacer y conseguir un interior consistente a la vez que jugoso y un exterior crujiente que no se rompa. Así que hacer la croqueta perfecta es complicado, por eso los mejores chefs dan sus trucos para que puedas emplearlos en tu receta.

Como decíamos, hay una infinidad de posibilidades en cuanto a sabores cuando hacemos croquetas, pero si hay uno infalible son las croquetas de jamón, y el chef Dani García da su receta y los trucos que él tiene para que te queden bien cremosas y con toque casero, en este caso añadiendo un ingrediente a la bechamel que quizá no se te había pasado por la cabeza.

El chef andaluz define sus croquetas como “fáciles, rápidas y 100% caseras”, con un sabor intenso a sabor ibérico y una textura muy cremosa. Por ello da su paso a paso para que puedas replicarlas sin problema y que tus croquetas de jamón te salgan perfectas, incluida su receta de la bechamel sencilla y con los consejos para que queden consistentes y cremosas.