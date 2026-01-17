La receta de solomillo Wellington de Brooklyn Beckham

Iván Fuente 17 ENE 2026 - 13:00h.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham se ha aficionado en los últimos años a la cocina y sube sus propias recetas a redes

El truco de Ryan Gosling para conseguir un humus más cremoso

Compartir







Ataviado con una gorra blanca y roja y con una camiseta básica de color negro, Brooklyn Beckham ha querido enseñar cómo hacer un solomillo Wellington a los mas de 16 millones de seguidores que tiene en su perfil de Instagram. El hijo mayor de David y Victoria Beckham lleva un tiempo mostrando las recetas que elabora en su cuenta de la mencionada red social, donde acumulan cientos de miles de likes y decenas de comentarios.

En esta ocasión, como decimos, el modelo británico muestra cómo elabora un solomillo Wellington, un plato típico de la Navidad en algunos países, pero que se puede hacer en cualquier época del año y que además encaja muy bien en comidas y cenas familiares o de amigos de cualquier tipo. Una sugerencia contundente y que se puede servir como plato único.

PUEDE INTERESARTE La receta de ensalada de maíz que Reese Witherspoon heredó de su abuela

Aunque el mayor de los Beckham utiliza mantequilla en lugar de aceite de oliva, hemos adaptado ligeramente su receta, españolizándola y versionando lo que el famoso británico hace en su publicación, donde por otra parte, no da ningún tipo de pauta, más allá del propio video.

PUEDE INTERESARTE Cómo acertar con el punto del solomillo: el truco infalible de Martín Berasategui