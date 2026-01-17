La receta de solomillo Wellington de Brooklyn Beckham

La receta del solomillo Wellington de Brooklyn Beckham (al que le ha dado por cocinar)
El hijo mayor de David y Victoria Beckham se ha aficionado en los últimos años a la cocina y sube sus propias recetas a redes
El truco de Ryan Gosling para conseguir un humus más cremoso
Ataviado con una gorra blanca y roja y con una camiseta básica de color negro, Brooklyn Beckham ha querido enseñar cómo hacer un solomillo Wellington a los mas de 16 millones de seguidores que tiene en su perfil de Instagram. El hijo mayor de David y Victoria Beckham lleva un tiempo mostrando las recetas que elabora en su cuenta de la mencionada red social, donde acumulan cientos de miles de likes y decenas de comentarios.
En esta ocasión, como decimos, el modelo británico muestra cómo elabora un solomillo Wellington, un plato típico de la Navidad en algunos países, pero que se puede hacer en cualquier época del año y que además encaja muy bien en comidas y cenas familiares o de amigos de cualquier tipo. Una sugerencia contundente y que se puede servir como plato único.
Aunque el mayor de los Beckham utiliza mantequilla en lugar de aceite de oliva, hemos adaptado ligeramente su receta, españolizándola y versionando lo que el famoso británico hace en su publicación, donde por otra parte, no da ningún tipo de pauta, más allá del propio video.
La receta del solomillo Wellington de Brooklyn Beckham
Ingredientes
- 800 gramos de solomillo de ternera
- 200 gramos de champiñones
- 1 chalota
- 40 mililitros de brandy
- 50 mililitros de nata
- 40 gramos de mostaza
- 100 gramos de jamón serrano
- 100 gramos de paté de ave
- 2 láminas de hojaldre
- 1 huevo
- aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Preparamos el solomillo
Salpimentamos el solomillo y lo pintamos con aceite de oliva, después lo pasamos por la sartén a fuego fuerte, de tal manera que se quedé doradito por todos los lados. Después lo pintamos con mostaza Dijon y lo reservamos en la nevera.
Hacemos la duxelle de champiñones
Picamos la chalota en dados así como los champiñones y el diente de ajo. Lo echamos todo en la sartén y lo rehogamos durante cinco minutos. Después añadimos el brandy y le damos un toque a fuego fuerte antes de añadir la nata y hacerlo todo otros cinco minutos a fuego suave.
Cuando esté listo, pasamos todo por la batidora y lo reservamos.
Preparamos la cobertura
Sobre papel de horno, colocamos las lonchas de jamón serrano en fila, de tal manera que monten una encima de la otra. Las untamos con mostaza y extendemos la duxelle que hemos hecho.
Ponemos el solomillo
Cogemos el solomillo, lo untamos con un poco de paté y lo colocamos encima de las lonchas de jamón y de la duxelle. Lo envolvemos todo y lo metemos en el frigorífico durante una hora.
Lo envolvemos con hojaldre
Pasada esa hora, lo sacamos de la nevera, retiramos el papel de horno y envolvemos el solomillo en una lámina de hojaldre que habremos untado con huevo batido. Dejamos el cierre en la parte de abajo y lo volvemos a untar con huevo.
Podemos cortar unas tiras de hojaldre y ponerlas por encima, a modo de decoración. Si lo hacemos, las untamos igualmente con huevo.
Horneamos
Habremos precalentado el horno a 200ºC. Cuando esté listo, metemos nuestro solomillo dentro, durante 30 minutos a unos 180ºC. Lo vigilaremos y lo sacaremos cuando esté doradito por encima.
Una vez fuera, lo dejamos reposar durante 10 minutos.
Podemos acompañarlo con alguna salsa o con alguna guarnición con zanahoria o patatas asadas o con tomates asados.