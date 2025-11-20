El actor es el propietario de un restaurante marroquí en Estados Unidos

Además de talento para la interpretación, también tiene conocimientos de repostería

El humus es una pasta de garbanzos que se adereza habitualmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo. También se pueden añadir pimentón dulce, aceitunas, perejil, semillas, yogur natural… Conseguir la consistencia perfecta en este plato típico de la cocina árabe no siempre es tarea sencilla, pero existen métodos para que el espesor sea el ideal. Ryan Gosling compartió un truco para que quede especialmente cremoso.

Durante una entrevista junto a Emily Blunt para promocionar su película ‘El especialista’, el actor habló entre risas con sus compañera sobre sus habilidades más allá del mundo de la interpretación. Recordó que tiene un restaurante marroquí en Estados Unidos y explicó cómo se puede mejorar la calidad del humus, logrando un resultado más suave y agradable al paladar.

“Aprendí que si pones hielo en tu humus mientras lo estás mezclando, en lugar de agua, queda mucho más cremoso. Solo prueba a poner hielo en tu humus”, comentó durante su charla con IMDb. Por su parte, la actriz reveló que sabe tocar el violonchelo: “Es un poco mejor que el humus cremoso”. Después añadió que solía tocar dicho instrumento muy bien, pero ya no se acuerda: “Cuando llegué a los 16, descubrí la vida social y dejé el chelo en la basura”.

Otros talentos de Ryan Gosling

Emily Blunt destapó en la misma entrevista que Ryan Gosling posee otros talentos relacionados con el mundo de la repostería. “Él sabe hacer magdalenas como nadie”, contó la estrella entre risas. Su compañero le preguntó: “¿Por qué te ríes? Ni siquiera has probado uno de mis productos horneados”.

La actriz fue más allá y expuso que el canadiense también tiene experiencia con las tartas y otros dulces, ya que señaló que sabe cómo hay que preparar la masa de los pasteles antes de cocinarlos. Además, destacó que estos conocimientos contribuyen a que el actor de ‘Barbie’ sea más adorable.

El restaurante de Ryan Gosling

Tagine es el nombre del restaurante que Ryan Gosling tiene en Beverly Hills. Se puede visitar en el número 132 de Robertson Boulevard, una de las calles preferidas de las celebridades en la ciudad de Los Ángeles. Abdessamad Benameur, más conocido como chef Ben, es el copropietario y cocinero responsable de este establecimiento. Creció en Marruecos y se mudó a Estados Unidos, donde se propuso combinar las recetas tradicionales de su madre y la cocina de su país con las últimas tendencias culinarias.

Benameur conoció a Gosling después de encargarse de un catering en Hollywood, que hizo que muchos famosos probaran sus creaciones. La página web de su negocio explica cómo surgió su colaboración: “Unos cuantos platos vacíos más tarde, Ryan preguntó por el proveedor del catering, insistiendo en que era ‘comida que comería todos los días por el resto de su vida’”. Se hicieron amigos y, tras algunas conversaciones, coincidieron en que faltaba en la ciudad “el tipo de lugar que te hace sentir cómodo y satisfecho, un lugar donde la comida se hace con amor”. Así nació Tagine.

La carta del restaurante va cambiando según la temporada. Los comensales pueden elegir entre cuatro menús degustación. El recomendado por el chef (145 dólares por persona) incluye nueve platos, mientras que los otros tres están formados por cinco. Uno de ellos presenta las especialidades de la casa (97 dólares por persona), entre las que destacan las chuletas de cordero, pero también están disponibles un menú vegetariano (75 dólares por persona) y uno a base de pescado (99 dólares por persona).

Los visitantes también pueden elegir platos a la carta. Entre los aperitivos, se encuentra el humus (14 dólares) del que presume Ryan Gosling. El menú destaca que se trata de una receta de la madre del chef y que va acompañado por el tradicional pan bereber.