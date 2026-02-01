Andrés Pajares, desolado tras la muerte de Fernando Esteso: "No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle vivo"

Andrés Pajares y Fernando Esteso compartieron durante décadas proyectos profesionales y forjaron una gran amistad

Malena Gracia, amiga de Fernando Estelo, recuerda al actor: "Estará en el cielo contando chistes con Arévalo"

El mundo de la cultura llora este domingo la muerte de Fernando Esteso a los 80 años de edad. Tras conocerse la noticia inevitablemente viene a la mente Andrés Pajares, el compañero profesional de Esteso en innumerables proyectos y con quien ha mantenido una amistad de décadas.

Ha sido el propio actor quien, a través de sus redes sociales, ha compartido el malestar que siente en estos momentos tan duros:

"Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando, que Dios te tenga en su gloria. Doy las gracias a toda la prensa, pero no estoy en condiciones de hablar con vosotros, por favor entenderlo. No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle vivo y mando mis condolencias a su familia. DEP".

Las causas de la muerte de Fernando Esteso

Según ha publicado 'Levante EMV', el intérprete permanecía ingresado desde hacía un par de días en el Hospital Universitario La Fe de la capital del Turia por una insuficiencia respiratoria. Esteso ya llevaba algunos meses muy delicado de salud e incluso las pasadas Navidades ya se vieron resentidas, por lo que su ausencia fue sonada en algunos de sus compromisos habituales.

Esteso acudía a mediados de diciembre y ya allí le contaba a la presentadora del espacio, Emma García, cómo era su estado de salud: "Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo".