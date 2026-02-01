Crisis en el matrimonio de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic: la señal que ha delatado a la pareja

Equipo Outdoor 01 FEB 2026 - 15:56h.

La serbia ha hecho una serie de cambios en sus redes sociales que dejarían entrever una posible crisis con Jota

Ajla Peleteiro, en exclusiva, hablaba por primera vez de su historia de amor con Jota Peleteiro para OUTDOOR

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic podrían estar atravesando por su primera crisis matrimonial. Pese a que en numerosas entrevistas ambos han hecho gala de tener una unión firme y consolidada, lo cierto es que los últimos movimientos de la serbia en redes sociales hace sospechar todo lo contrario.

Tanto Jota como Ajla han presumido en sus redes sociales de su amor desde que se hiciera pública su relación, por eso ha llamado la atención especialmente el último gesto de la modelo: la joven eliminaba el apellido de su marido de su perfil de Instagram para recuperar Etemovic, su apellido de soltera.

Además, Ajla ha eliminado las imágenes de su feed en las que aparecía en compañía del futbolista, dejando así entrever que podrían estar atravesando por una crisis en su matrimonio.

Lo que Ajla sí ha mantenido es la descripción de su perfil, un texto en el que explica que es una mujer serbia "viviendo en Ámsterdam", además de seguir en esta red social a su marido, el ex de Jessica Bueno. Por el momento, ni Jota Peleteiro ni Ajla han confirmado ni desmentido los rumores de crisis.

Ajla Peleteiro posa en exclusiva para Outdoor

Poco después de convertirse en madre junto a Jota Peleteiro, Ajla concedió una entrevista exclusiva para Outdoor en la que además posó espectacular. La supermodelo demostró durante la sesión que tiene una elegancia natural que la ha llevado a las mejores pasarelas de Paris, Milán o Nueva York.