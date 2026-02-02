Antía Troncoso 02 FEB 2026 - 01:37h.

Los concursantes conocen el resultado de la prueba semanal y reciben una gravísima sanción del Súper

No te pierdas la gala del 'Superjueves' de 'GH DÚO': "Os va a cambiar el paso"

Compartir







En 'GH DÚO. Cuentas Pendientes' los concursantes descubren el resultado de la prueba semanal y, por ende, conocen con cuánto presupuesto para la compra van a tener durante esta semana, algo muy importante en la convivencia. Asimismo, el Súper les comunica una grave sanción por haber incumplido las normas del programa y estos reaccionan.

Durante toda esta semana, los habitantes de la casa de Tres Cantos han tenido que mantener dentro de una enorme bidón transparente todas las pequeñas bolas que esta contenía en su interior. Y es que esta caja contaba con unos agujeros a los lados que los concursantes debían, por turnos, taponar con sus manos. Una prueba que ha traído numerosos conflictos.

Esta noche, el Súper conectaba en directo con la casa para la resolución de la prueba: "Esta semana os habéis enfrentado a una prueba que parecía sencilla, pero que escondía una dificultad constante. Mantener lo que se escapa, sostener lo que cae y hacerlo durante horas, sin descanso y sin margen para el error", comenzaba.

"Habéis aprendido que esta prueba no se gana brillando sino estando. No siempre ha sido perfecto ha habido errores que os han puesto al limite, pero también ha habido compromiso, sacrificio y una idea clara, no abandonar el bidón a su suerte", decía el Súper antes de comunicar: "¡La prueba está superada!". Puesto que las bolitas no han rebasado la línea roja del bidón.

Los concursantes reciben una grave sanción

Sin embargo, la felicidad no les duraba mucho, ya que, acto seguido, el Súper se ponía serio: "'Gran Hermano' quiere recordaros algo muy básico, las normas no son orientativas y los privilegios tampoco", aseguraba, para a continuación añadir: "Habéis cruzado una línea muy clara habéis estado robando comida en la suite un espacio con normas especificas y limites que todos conocéis. No se trata de hambre, de picar algo, se trata de romper las reglas conscientemente".

Seguidamente, les comunicaba las consecuencias que tenían sus actos y la penalización que iban a recibir por ello: "Quiero deciros que a partir de este momento y aunque la prueba ha sido superada el presupuesto se reduce al 50%". Los concursantes se quedaban boquiabiertos, ya que esta semana tocaran a 2,5 euros cada uno. "Va a ser una semana de 'GH DÚO' detox", señalaba el Súper.