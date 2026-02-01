El sospechoso fue captado en abril de 2005 por una cámara de videovigilancia utilizando la tarjeta bancaria de la mujer

BarcelonaLa Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para identificar, a través de las imágenes captadas hace más de 20 años por una cámara de videovigilancia, al sospechoso de matar a una mujer de 38 años cuyos restos fueron localizados en agosto de 2005 en Olesa de Montserrat (Barcelona).

En concreto, la Guardia Civil ha difundido imágenes en vida de la víctima, que ahora tendría 58 años; del sospechoso, captado en abril de 2005 por una cámara de videovigilancia utilizando la tarjeta bancaria de la mujer en Terrassa (Barcelona) el día posterior a su desaparición, y de un fragmento de camiseta relacionado con la investigación.

Los restos de la víctima, que presentaban claros signos de muerte violenta, se localizaron repartidos en varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama, en Olesa de Montserrat, el 6 de agosto de 2005.

Se denunció la desaparición de Magdalena el 9 de abril de 2005

El análisis científico forense concluyó que la mujer presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo, compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio, posiblemente de un proyectil, en el omóplato derecho, según la Guardia Civil.

En un primer momento la víctima no pudo ser identificada, si bien en 2014, gracias al programa Fénix de identificación genética de personas desparecidas, se determinó que se trataba de Magdalena Mas Vilaltella, de 38 años, vecina de Riudoms (Tarragona) y cuya desaparición, el 8 de abril de 2005, fue denunciada en la comisaría de la Policía Nacional de Reus (Tarragona) el 9 de abril de ese año.

El Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Barcelona, que se encarga de la investigación, ha mantenido varias líneas de trabajo para tratar de aclarar las circunstancias de la muerte e identificar a sus responsables.

El sospechoso utilizó la tarjeta de la víctima para sacar efectivo

La Guardia Civil pide ahora la colaboración ciudadana para tratar de identificar al sospechoso, difundiendo, entre otras, las imágenes de videovigilancia grabadas el 9 de abril de 2005 -al día siguiente de que la víctima fuese vista por última vez- en una oficina bancaria situada en la calle San Roque de Terrassa.

En las imágenes se observa a un hombre que realiza una extracción en efectivo con la tarjeta de la víctima. El instituto armado también ha difundido la fotografía de la víctima en vida, con el objetivo de que cualquier persona que pudiera haber tenido relación con ella o disponer de información sobre sus últimos movimientos pueda reconocerla y ponerse en contacto con los investigadores.

Publican un fragmento de la camiseta relacionada con los hechos

La Guardia Civil también ha publicado una imagen con un fragmento de una camiseta intervenida en la investigación que podría estar relacionada con la persona o personas implicadas en los hechos o con su entorno. La camiseta, que no pertenecía a la víctima, tiene la inscripción en inglés: 'Fun and friends alternative energy pub league'.

Los investigadores han activado un número de teléfono en la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona -el 936823030- y el correo electrónico b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org para que las personas que tengan algún tipo de información sobre el caso la puedan aportar.