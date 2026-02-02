La receta del tiramisú con galleta lotus que puedes hacer en 3 minutos
La actriz María Castro es una de las muchas que ha compartido en sus redes cómo ha preparado el tiramisú exprés que ha dejado listo en menos de cinco minutos
Existen postres que no requieren de demasiada complejidad y que quedan bien ricos y, lo mejor, suelen gustar a una gran mayoría de los paladares. Una de esas recetas es el tiramisú, que no requiere de mucha complicación en la cocina, como si lo hacen otros muchos postres, y suele ser un auténtico triunfo en cualquier mesa. No obstante, requiere de tiempo, aunque existe una versión viral que, sin contar con el tiempo de nevera, puedes dejar lista en apenas tres minutos.
Es posible que si ves recetas frecuentemente en los ratos que pasas en las redes sociales esta te haya aparecido: un tiramisú hecho con yogur natural, un poco de café y galleta lotus, una preparación que muchos creadores de contenido han hecho y una de las que se ha animado a ello es la actriz María Castro, que ha probado a hacerla y, visto su veredicto, merece una prueba en casa.
La intérprete ha explicado que lo dejó listo en solo tres minutos y que le quedó “con la textura de un tiramisú exprés y con un sabor insuperable. Y es que la galleta se queda como abizcochada y todo coge textura de mousse”. Para lograr este postre rápido y lleno de sabor no necesita más que cuatro ingredientes y luego un rato de nevera para que adquiera la textura idónea. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te damos la receta paso a paso para que puedas hacer tu tiramisú exprés.
Cómo hacer el tiramisú exprés
Ingredientes
- Yogur griego o natural
- Café
- Galletas lotus (o las que más te gusten)
- Cacao en polvo
Elaboración
Prepara la base de yogur
Lo primero es añadir el yogur en un bol. Con dos o tres yogures puedes tener para que lo prueben unas cuatro o cinco personas.
Añade un poco de café ya hecho (mejor si no está muu caliente) y remueve todo bien para que se integren. En solo tres minutos ya tendrás todo listo.
Haz el tiramisú
En otro bol o molde añade una capa de la mezcla y pon por encima las galletas lotus o las que hayas elegido y repite el paso hasta una última capa de yogur con café.
Por último, espolvorea un poco de cacao puro en polvo y lleva a la nevera al menos una hora para que la mezcla adquiera la textura de tiramisú y ya solo te queda disfrutar.