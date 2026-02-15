Iván Fuente 15 FEB 2026 - 16:00h.

El chef Yong Wu desvela cómo hacer bien la sopa de miso, un plato típico japonés

Mousse de calabacín: una propuesta ligera y sana para toda la familia

Compartir







La sopa de miso es un caldo de origen japonés elaborado a base de dashi, que es un caldo de pescado y de pasta de miso, un condimento hecho de semillas de soja o cereales fermentados y sal marina. Esta sopa es ideal para los días de invierno e incluso, hay quien la toma como reconstituyente durante los resfriados. Es, por tanto, un aliado perfecto en los meses más fríos del año.

Pero esta sopa no es fácil de preparar para los neófitos en la materia. O eso al menos es lo que asegura el chef Yong Wu en su cuenta de Instagram, donde dice que el 90% de los caldos de miso que ve en redes están mal hechos… y enumera tres razones principales.

Los principales errores al hacer sopa de miso, según un experto

El cocinero de origen asiático asegura haber identificado varios errores comunes en la elaboración de la sopa de miso. Por un lado, dice que el fondo de la sopa debe ser un dashi, no puede ser agua con soja o con miso, como asegura que se ve en muchos casos. Además, también apunta que esta sopa se debe hacer sin que llegue a hervir.

PUEDE INTERESARTE La sopa de ajo al estilo Martín Berasategui

Por último, entre los principales errores que el chef Yong Wu ha encontrado relativos a la sopa de miso, el experto señala que se debe comer primero los sólidos y después beber. De esta forma, el caldo cogerá más sabor aún… y se evitará que nos sepa a aguachirri. Además, en otro post posterior, el cocinero cuenta a sus más de 11.000 seguidores su receta para hacer sopa de miso… y que salga bien.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias