¿Qué estás haciendo mal si la sopa miso te sabe a aguachirri?
El chef Yong Wu desvela cómo hacer bien la sopa de miso, un plato típico japonés
Mousse de calabacín: una propuesta ligera y sana para toda la familia
La sopa de miso es un caldo de origen japonés elaborado a base de dashi, que es un caldo de pescado y de pasta de miso, un condimento hecho de semillas de soja o cereales fermentados y sal marina. Esta sopa es ideal para los días de invierno e incluso, hay quien la toma como reconstituyente durante los resfriados. Es, por tanto, un aliado perfecto en los meses más fríos del año.
Pero esta sopa no es fácil de preparar para los neófitos en la materia. O eso al menos es lo que asegura el chef Yong Wu en su cuenta de Instagram, donde dice que el 90% de los caldos de miso que ve en redes están mal hechos… y enumera tres razones principales.
Los principales errores al hacer sopa de miso, según un experto
El cocinero de origen asiático asegura haber identificado varios errores comunes en la elaboración de la sopa de miso. Por un lado, dice que el fondo de la sopa debe ser un dashi, no puede ser agua con soja o con miso, como asegura que se ve en muchos casos. Además, también apunta que esta sopa se debe hacer sin que llegue a hervir.
Por último, entre los principales errores que el chef Yong Wu ha encontrado relativos a la sopa de miso, el experto señala que se debe comer primero los sólidos y después beber. De esta forma, el caldo cogerá más sabor aún… y se evitará que nos sepa a aguachirri. Además, en otro post posterior, el cocinero cuenta a sus más de 11.000 seguidores su receta para hacer sopa de miso… y que salga bien.
Receta de sopa de miso
Ingredientes
- 1,5 litros de agua
- 20 gramos de kombu
- 40 gramos katsuobushi (copos de bonito) o dashinomoto (polvo de dashi, que lleva glutamato no natural)
- 100 gramos de miso blanco
- 80 gramos de miso rojo
- 200 gramos de tofu blando
- 5 gramos de wakame deshidratado
- 1 cebolleta china
Elaboración
Para el dashi
Echamos un litro y medio de agua en un cazo y ponemos el kombu dentro, durante cuatro horas para que infusione. Si tenemos prisa lo podemos hacer a fuego lento, sin que llegue a hervir. Cuando empiece a burbujear se retira.
Entonces añaden el katsuobushi y se deja infusionar tapado durante unas dos horas. Pasado ese tiempo se cuela y ya tendremos el dashi hecho.
Para la sopa de miso
Con el dashi que acabamos de hacer lo calentamos y cuando esté a unos 80ºC lo retiramos y sobre él, con un colador fino empezamos a disolver el miso, hasta que queden una especie de grumos, que desechamos.
Cogemos el wakame, lo hidratamos durante unos minutos y quitamos el exceso de agua estrujándolo.
Por último, cortamos el tofu blando y la cebolleta y lo echamos al caldo junto con el wakame. Si no nos vamos a tomar toda la sopa, el chef recomienda echar el wakame y la cebolleta de manera individual. Calentamos la sopa y listo