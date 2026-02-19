Quítate el antojo de galletas con esta receta de dos ingredientes y listas en cinco minutos
El capricho saludable que vas a repetir cada semana sin remordimientos
La receta de galletas caseras que siempre quisiste tener
Esta receta de galletas sanas con dos ingredientes en 5 minutos son una solución rápida, deliciosa y sorprendentemente saludable para cuando aprieta el antojo de algo dulce. No llevan harina, no llevan azúcar añadido y no necesitan complicaciones. Solo un plátano maduro, crema de cacahuete y, si quieres darles el toque final perfecto, un poco de chocolate al gusto por encima. Sí, así de sencillo. Trituras o machacas el plátano, lo mezclas con la crema de cacahuete hasta obtener una masa suave y cremosa, formas pequeñas porciones y al horno. En cuestión de minutos, tu cocina empieza a oler a dulce natural y reconfortante. El resultado son unas galletas tiernas por dentro, ligeramente doradas por fuera y con un sabor intenso que sorprende desde el primer bocado. Y si decides añadir unas onzas de chocolate negro fundido o unas pepitas por encima, el nivel sube todavía más.
El éxito de estas galletas saludables de plátano y crema de cacahuete no es casualidad. El plátano es una fruta energética, rica en potasio, vitamina B6 y fibra. Aporta dulzor natural, lo que permite prescindir completamente del azúcar añadido. Además, cuando está bien maduro, su textura cremosa actúa como aglutinante natural en la receta, sustituyendo ingredientes procesados y dando cuerpo a la masa.
Por su parte, la crema de cacahuete 100% natural, sin azúcares ni aceites añadidos, es una excelente fuente de grasas saludables, proteínas vegetales y minerales como el magnesio. Aporta saciedad, intensidad de sabor y una textura untuosa que convierte estas galletas en un capricho equilibrado. Juntos, plátano y crema de cacahuete forman una mezcla que potencia sabores y combina a la perfección. El dulzor afrutado del primero contrasta con el toque tostado y profundo del segundo.
Esta combinación no solo es deliciosa, también es inteligente desde el punto de vista nutricional. Son galletas sin harina y sin azúcar, ideales para quienes buscan reducir ultraprocesados sin renunciar al placer. Perfectas para un desayuno rápido, una merienda consciente o incluso como snack pre-entreno.
Galletas saludables en 5 minutos: la receta que funciona
En un mundo donde vamos siempre con prisas, encontrar recetas rápidas y saludables es casi un tesoro. Por eso las galletas sanas con dos ingredientes en cinco minutos se han convertido en una de esas recetas virales que realmente merecen la pena. No necesitas batidora profesional, ni técnicas complejas, ni ingredientes difíciles de encontrar.
Lo mejor de todo es que la receta es extremadamente sencilla. No hay trucos ocultos ni pasos complicados. Para preparar estas galletas saludables listas en 5 minutos, solo tienes que machacar el plátano con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Añade la crema de cacahuete y mezcla bien hasta que ambos ingredientes se integren por completo.
Con ayuda de una cuchara, coloca pequeñas porciones sobre una bandeja de horno con papel vegetal y dales forma de galleta. Si quieres, puedes aplastarlas ligeramente con el dorso de un tenedor para crear ese dibujo clásico en la superficie. Después, hornéalas a 180 grados durante unos 10-12 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.
El resultado son unas galletas que quitan las ganas de dulce sin azúcares ni harinas refinadas. Son tiernas, sabrosas y saciantes. Y si decides culminarlas con un poco de chocolate negro fundido por encima o unas pepitas antes de hornear, tendrás un contraste perfecto entre lo saludable y lo indulgente.
Estas galletas saludables sin harina son aptas para quienes siguen una alimentación más consciente, para quienes buscan opciones sin gluten (asegurándote de que la crema de cacahuete sea certificada) o simplemente para quienes quieren reducir el consumo de azúcar. Además, son perfectas para hacer con niños, ya que no hay riesgos ni pasos complicados. Mezclar, dar forma y hornear. Así de simple.
Galletas saludables con dos ingredientes
Ingredientes
- 1 plátano
- 2 cucharadas de crema de cacahuete
- Opcional: chocolate negro
Elaboración
Pela y aplasta el plátano
Retira la piel del plátano (mejor si está bien maduro) y colócalo en un bol. Con ayuda de un tenedor, aplástalo hasta obtener un puré suave y sin grumos. Cuanto más cremoso quede, mejor será la textura final de tus galletas.
Añade la crema de cacahuete
Incorpora la crema de cacahuete al puré de plátano. Mezcla con movimientos envolventes hasta que ambos ingredientes se integren por completo y consigas una masa homogénea, espesa y deliciosa.
Da forma a las galletas
Prepara una bandeja con papel de horno. Con una cuchara, coloca pequeñas porciones de masa y dales forma redondeada. Puedes aplastarlas ligeramente con el dorso de la cuchara o con un tenedor para conseguir ese acabado clásico de galleta.
Hornea hasta que estén perfectas
Introduce la bandeja en el horno previamente precalentado a 180°C / 350°F (calor superior e inferior) y hornea durante aproximadamente 10 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas y firmes al tacto.
Derrite el chocolate
Mientras se hornean, derrite el chocolate al baño maría o en el microondas en intervalos cortos, removiendo para evitar que se queme. Debe quedar liso y brillante.
Enfría y decora
Saca las galletas del horno y deja que se enfríen unos minutos para que tomen consistencia. Después, añade el chocolate derretido por encima con una cuchara o en forma de hilos. Déjalas reposar hasta que el chocolate se endurezca… si puedes esperar