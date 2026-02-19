El capricho saludable que vas a repetir cada semana sin remordimientos

La receta de galletas caseras que siempre quisiste tener

Compartir







Esta receta de galletas sanas con dos ingredientes en 5 minutos son una solución rápida, deliciosa y sorprendentemente saludable para cuando aprieta el antojo de algo dulce. No llevan harina, no llevan azúcar añadido y no necesitan complicaciones. Solo un plátano maduro, crema de cacahuete y, si quieres darles el toque final perfecto, un poco de chocolate al gusto por encima. Sí, así de sencillo. Trituras o machacas el plátano, lo mezclas con la crema de cacahuete hasta obtener una masa suave y cremosa, formas pequeñas porciones y al horno. En cuestión de minutos, tu cocina empieza a oler a dulce natural y reconfortante. El resultado son unas galletas tiernas por dentro, ligeramente doradas por fuera y con un sabor intenso que sorprende desde el primer bocado. Y si decides añadir unas onzas de chocolate negro fundido o unas pepitas por encima, el nivel sube todavía más.

El éxito de estas galletas saludables de plátano y crema de cacahuete no es casualidad. El plátano es una fruta energética, rica en potasio, vitamina B6 y fibra. Aporta dulzor natural, lo que permite prescindir completamente del azúcar añadido. Además, cuando está bien maduro, su textura cremosa actúa como aglutinante natural en la receta, sustituyendo ingredientes procesados y dando cuerpo a la masa.

PUEDE INTERESARTE El truco del chef Jordi Cruz para que no se te pongan las galletas blandas

Por su parte, la crema de cacahuete 100% natural, sin azúcares ni aceites añadidos, es una excelente fuente de grasas saludables, proteínas vegetales y minerales como el magnesio. Aporta saciedad, intensidad de sabor y una textura untuosa que convierte estas galletas en un capricho equilibrado. Juntos, plátano y crema de cacahuete forman una mezcla que potencia sabores y combina a la perfección. El dulzor afrutado del primero contrasta con el toque tostado y profundo del segundo.

Esta combinación no solo es deliciosa, también es inteligente desde el punto de vista nutricional. Son galletas sin harina y sin azúcar, ideales para quienes buscan reducir ultraprocesados sin renunciar al placer. Perfectas para un desayuno rápido, una merienda consciente o incluso como snack pre-entreno.

Galletas saludables en 5 minutos: la receta que funciona

En un mundo donde vamos siempre con prisas, encontrar recetas rápidas y saludables es casi un tesoro. Por eso las galletas sanas con dos ingredientes en cinco minutos se han convertido en una de esas recetas virales que realmente merecen la pena. No necesitas batidora profesional, ni técnicas complejas, ni ingredientes difíciles de encontrar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo mejor de todo es que la receta es extremadamente sencilla. No hay trucos ocultos ni pasos complicados. Para preparar estas galletas saludables listas en 5 minutos, solo tienes que machacar el plátano con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Añade la crema de cacahuete y mezcla bien hasta que ambos ingredientes se integren por completo.

Con ayuda de una cuchara, coloca pequeñas porciones sobre una bandeja de horno con papel vegetal y dales forma de galleta. Si quieres, puedes aplastarlas ligeramente con el dorso de un tenedor para crear ese dibujo clásico en la superficie. Después, hornéalas a 180 grados durante unos 10-12 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.

El resultado son unas galletas que quitan las ganas de dulce sin azúcares ni harinas refinadas. Son tiernas, sabrosas y saciantes. Y si decides culminarlas con un poco de chocolate negro fundido por encima o unas pepitas antes de hornear, tendrás un contraste perfecto entre lo saludable y lo indulgente.

Estas galletas saludables sin harina son aptas para quienes siguen una alimentación más consciente, para quienes buscan opciones sin gluten (asegurándote de que la crema de cacahuete sea certificada) o simplemente para quienes quieren reducir el consumo de azúcar. Además, son perfectas para hacer con niños, ya que no hay riesgos ni pasos complicados. Mezclar, dar forma y hornear. Así de simple.