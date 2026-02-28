Lía Gómez 28 FEB 2026 - 16:00h.

La cantante, que tras un par de años de parón volvió a la música el pasado 2025 con su disco ‘Jesucrista Superstar’, hace guiños a la comida en sus canciones

Cuando hace cuatro años, durante el Benidorm Fest-, Rigoberta Bandini (aunque su nombre real es el de Paula Ribó) se subió al escenario a cantar 'Ay mamá', fueron muchos los que se fijaron en los detalles y guiños que la cantante catalana tenía hacia la gastronomía. Porque más allá de esa frase de 'A ti que tienes siempre caldo en la nevera', que incluía el tema, hasta en su vestimenta para la actuación llevaba bordado el logo de Aneto, la mítica marca española de caldo. Aunque lo cierto es que lo de las referencias a la gastronomía ni eran nuevas ni tampoco se quedaron ahí.

“En mis canciones hay muchas referencias a la comida porque me encanta comer”, reconocía hace unos días la propia Rigoberta Bandini en una entrevista con la revista 'Vanity Fair', después de que el pasado 2025, tras un parón de casi tres años, regresase a la música con su disco ‘Jesucrista Superstar’ que este 2026 la llevará hasta latinoamérica para presentarlo.

Pero la realidad es que, al igual que ocurre en su tema 'Ay mamá', con ese guiño a la comida tradicional de madre, su relación con la gastronomía en muchas ocasiones la traslada a su infancia, tal y como le ocurre con las judías verdes con patatas. Una receta sencilla, pero con un sabor especial, que le hace volver a los tiempos en los que, de pequeña, cocinaba junto a su abuela: “Pasábamos las tardes limpiando las vainas, las hervía con una patata y les echaba un chorreón de aceite. Era un plato sencillo, pero hecho con muchísimo amor”, explicaba en la citada entrevista. Por eso, hoy vamos a desarrollar esta receta tradicional, a la par que sabrosa, que tan buenos recuerdos le trae a la presentadora de la gala de los premios Goya junto a Luis Tosar.

