Lía Gómez 07 FEB 2026 - 16:00h.

Bad Bunny, la estrella principal del halftime show de la Super Bowl, tiene como comida favorita un plato de sus orígenes

¿Qué son la tripleta y el quesito? Los platos con los que Bad Bunny reivindica la cultura puertorriqueña

Cuando hace casi un año Bad Bunny sacó su último disco ‘Debí tirar más fotos’, aquello se convirtió en una absoluta reivindicación de sus orígenes. El cantante de Puerto Rico había conseguido mezclar la música tradicional de su país con las nuevas tendencias de la industria y no solo funcionó, sino que acabó siendo todo un éxito que le hizo escalar aún más si cabe dentro de la esfera musical. Tanto, que solo unos meses después le caía un encargo que hace años se ha convertido en algo más parecido a un premio sin trofeo para los cantantes que en un trabajo en sí: realizar el show de la Super Bowl 2026 de la NFL, que se disputará en Santa Clara, California, la madrugada del 8 al 9 de febrero. Y aunque el plato típico de este evento sean las alitas picantes… de seguro que por parte de Bad Bunny será ese del que siempre hace gala y que puede considerarse su receta favorita de todos los tiempos.

Del show apenas se sabe nada. Tan solo un vídeo a modo de teaser en el que suena su tema ‘Un baile inolvidable’ junto a multitud de personas de distintos grupos étnicos ofreciendo una imagen de unidad -algo ya de por sí reivindicativo dada la situación actual de EE. UU. y la ola antimigratoria que protagonizan-, pero lo que es seguro es que el que será el primer cantante latino en protagonizar el ya mítico halftime show de la Super Bowl hará una reivindicación de sus orígenes… y seguramente también lo haga incluso antes de subir al escenario… ¡desde la comida!

De las alitas picantes al arroz con salchichas

Porque aunque la comida típica de este evento haya sido siempre el plato de alitas picantes, si hay algo que ya ha contado Bad Bunny en numerosas ocasiones es su plato favorito, ese que le acompaña siempre y que incluso, siempre que puede, lo toma antes de los conciertos. Una comida que, como ocurre con su disco, es también una reivindicación de sus orígenes y que, por cierto, es súper fácil de cocinar.

Se trata del arroz con salchichas al estilo puertorriqueño, un plato típico boricua sencillo, pero muy arraigado en la cultura puertorriqueña, que no puede faltar en celebraciones y cenas familiares… y del que Bad Bunny ha hecho gala de ser su favorito en entrevistas, reportajes y un sinfín de ocasiones.

La receta típica puertorriqueña

La receta es muy sencilla, puede tener alguna variación, pero la base siempre es igual y con ingredientes que suelen ser fáciles de conseguir e incluso que muchos de ellos se suelen tener en casa. Así se hace el plato favorito de Bad Bunny, con ingredientes para cuatro personas.

Arroz con salchichas al estilo puertorriqueño Personas 4 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Baja Ingredientes 4 tazas de arroz mediano

3 cucharadas de sofrito (pimiento, cebolla, ajo y tomate ya elaborado con un poquito de cilantro)

2 sobres de sazón con cilantro y achiote (o simplemente 2 cucharaditas de cada uno, se puede sustituir el achiote por pimentón dulce)

3 a 4 latas de salchichas (unas 10 salchichas)

2 cucharadas grandes de aceite

1 cucharada de sal o al gusto

1 pastilla de caldo de pollo concentrado

4 tazas y media de agua caliente Elaboración Paso a paso Cortamos las salchichas en rodajas. Mientras, ponemos una olla a calentar a fuego fuerte y le echamos dos cucharadas grandes de aceite. Vertemos las tres cucharadas del sofrito, previamente ya elaborado. A continuación se añaden las salchichas y el cilantro y el achiote (o pimentón dulce). Una vez haya cocinado un poco se le añade la pastilla de caldo de pollo. Sofreímos todo durante unos dos minutos mientras removemos ocasionalmente. Añadimos las cuatro tazas de arroz y removemos. Incorporamos las cuatro tazas y media de agua (si se usa un arroz de grano largo, habrá que usar 5 tazas de agua caliente) y removemos. Añadimos sal al gusto. Se deja a fuego medio-alto hasta que empiece a hervir. Movemos todo y lo dejamos 5 minutos más tapado para que se cocine. Tras ello, cuando el agua está casi consumida, bajamos a fuego medio-bajo, tapamos y lo dejamos unos 15 minutos más. Comprobamos que el arroz está ya cocido y apagamos el fuego, pero lo dejamos reposando en la olla unos cinco minutos más. Y ya estaría listo.

Normalmente se acompaña de alguna pieza de carne, tostones de plátano o de habichuelas guisadas. Y ya estaría. Así de simple es cocinar la receta favorita de Bad Bunny, que seguramente él tratará de comer antes de su gran show en la Super Bowl 2026.