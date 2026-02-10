Cintas de calabacín con berberechos: una cena saludable y rápida de hacer
Esta sugerencia gastronómica no sólo tiene buena pinta, sino que es muy sabrosa y más fácil de preparar de lo que parece
Seguramente la cena sea el plato donde más improvisamos y menos cuidado ponemos al llegar agotados. Al final del día, cansados, sin ganas de pensar ni de cocinar, en demasiadas ocasiones acabamos picando cualquier cosa o tirando de sobras para salir del paso y cenar algo rápido sin complicaciones. Para ayudarte con esto y mejorar tus cenas, te damos una nueva receta que se hace más rápido de lo que se cree, es saludable y, además, está muy rica.
En ese sentido, hoy os traemos una idea muy sana y que se hace en poco menos de 20 minutos: cintas de calabacín con berberechos. Una propuesta que no requiere mucha elaboración ni demasiados ingredientes, por lo que nos puede ayudar a salir del paso en más de una ocasión.
La receta de las cintas de calabacín con berberechos
Ingredientes
- 1 calabacín (si es grande)
- 1 lata de berberechos
- Tomates tipo cherry
- Limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Pelamos y cortamos el calabacín
Pelamos el calabacín y lo cortamos en tiras longitudinales, como si de pasta pappardelle se tratara. Con un pelador normal o con un mandolina se puede hacer. Una buena idea es ir girando el calabacín para ir sacando tiras alrededor, dejando la parte interna para el final y ver si se puede aprovechar o está demasiado dura.
Se puede comer crudo, cocinado al vapor cinco minutos o pasado ligeramente por la sartén. Una versatilidad que nos permite elegir la que más nos guste. En este caso lo cocemos.
Preparamos los berberechos y los tomates cherry
Abrimos la lata de berberechos y los escurrimos. Después lavamos los tomates cherry y los cortamos por la mitad o en cuartos, según nos parezca mejor.
Preparamos ‘la salsa’
Exprimimos el limón y echamos el jugo en un cuenco donde añadimos sal, pimienta y aceite de oliva al gusto. Lo batimos.
Emplatamos.. y listo
Echamos en un plato las cintas de calabacín, después los berberechos y los cherrys y por último vertemos la salsa por todos ellos. Ya estaría.