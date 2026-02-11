Los restaurantes favoritos de Úrsula Corberó en Barcelona

Lía Gómez 11 FEB 2026 - 11:57h.

La actriz, que acaba de ser madre por primera vez junto a su pareja Chino Darín, tiene su propia ruta gastronómica en Barcelona

Hace unos días, Úrsula Corberó y Chino Darín se instalaban ‘oficialmente’ en Barcelona, la ciudad de la actriz -es nacida en el municipio barcelonés de Sant Pere de Vilamajor-, tras estar viviendo a caballo entre Argentina y España, para así organizar la llegada de Dante, su primer hijo en común, que nació el pasado lunes 9 de febrero. “Estoy muy contento, estamos todos muy contentos y todo ha ido muy bien”, reconocía el propio Chino Darín en declaraciones a Europa Press la noche de este martes, cuando tras apenas dos días con el bebé tenía que volver a Buenos Aires para seguir con un rodaje que interrumpió para volar a la ciudad Condal y acudir al nacimiento de su primer hijo. Y la realidad es que el hecho de que haya nacido en Barcelona no es casualidad, pues la actriz, oriunda de esas tierras, incluso cuenta con su propia ruta gastronómica en una ciudad que, a partir de ahora, la verá pasear acompañada de su pequeño.

“Todo salió fantástico. Ella está cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño, encargarse de la criatura. Todo el mundo está pendiente de esto y lo agradezco. Esto es una construcción a futuro y con mucha paciencia y dedicación. Me considero un afortunado por haber podido estar presente en el parto. Ha sido una experiencia gloriosa, fuerte y transformadora. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, reconocía Darín en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas, durante una escala antes de volver a Buenos Aires, tras lo que reconoció que “en algún momento, sabiendo el compromiso de trabajo largo, evaluamos tenerlo en Buenos Aires, pero rápidamente decidimos que no, que Úrsula pudiera tenerlo en Barcelona”.

La conexión de la actriz con la Ciudad Condal

El hecho de que Dante -cuyo nombre confirmó el propio Chino Darín en esas declaraciones a la prensa- haya nacido en Barcelona no es casualidad. Es la casa de Corberó, donde tiene cerca a su familia -la de Darín voló hace días desde Argentina para también estar presente- y donde además tiene hasta su propia guía de sitios en los que, seguramente, en unas semanas se le verá con amigos o familiares celebrando la llegada de su pequeño.

“En Barcelona tengo mi ruta gastronómica y, aunque pruebe de vez en cuando algún sitio nuevo, hay dos clásicos a los que necesito ir”, reconocía hace un tiempo la propia actriz en declaraciones a la Guía Repsol. Y es que Corberó es una enamorada de la gastronomía, ahora podrá comer de todo tras dejar atrás las restricciones alimentarias por el embarazo, hasta el punto de que, como ella misma dijo, cuando viaja “lo organizo todo en función de las rutas gastronómicas”.

Sus sitios favoritos en Barcelona

En pleno barrio del Raval se encuentra Suculent, un restaurante que fusiona la cocina de autor y la tradicional o “autóctona”, como ella misma reconocía, de las tierras catalanas. “Es buenísimo. Tiene una decoración muy auténtica, al estilo de las fondas antiguas y se come increíble. Los fines de semana tienen actuaciones de rumba catalana”, decía. Y también destacaba sus platos favoritos en este restaurante, que actualmente lleva el chef Toni Romero: “Se hace un ceviche de gambas buenísimo. Me gusta mucho también como preparan el osobuco. Tienen unas tartas de postre que te hacen perder la cabeza y que merecen la pena probar, como el mató de boniato”.

Aunque lo cierto es que el sitio que se encuentra en su top número uno es el Seoul. “Es un sitio al que le tengo especial cariño y me encanta. Es un coreano muy sencillo y familiar, pero delicioso”, dijo. Y es que este restaurante situado en la avenida de Gaudí es un viaje a su infancia por su ubicación: “Está justo en frente de donde vive mi tía abuela y me recuerda bastante a mi infancia”.

Por eso, no duda en recomendar a todo aquel que visite Barcelona que se acerque a degustarlo y pida “el kimbap y una especie de ternera en salsa que va envuelta en hojas de lechuga, 'bul go gui', que ni te lo crees lo rica que está”.

De hecho, no sería de extrañar que en una de esas visitas, una vez Chino Darín pueda regresar a Barcelona, los puedan ver a ambos junto allí a su pequeño Dante: “Voy mucho con mi chico al que le vuelve loco la cocina coreana, y por cierto, también es el sitio favorito de mi hermana, otra incondicional del 'Seoul'. Por eso recomiendo ir y probar sus platos”.