Daniel Brito 07 MAR 2026 - 16:00h.

La japonesa Etoni Mama comenzó a poner en práctica el arte del kyaraben para captar la atención de su hija y ahora hace verdaderas obras de arte con la comida

Cómo hacer el tamago sando, la receta del sándwich de huevo japonés más viral

Compartir







La gastronomía japonesa ha ganado una gran popularidad en los últimos años, llegando a prácticamente todos los rincones del planeta. El sushi y el ramen son sus platos principales que han sucumbido a la globalización, aunque en el país nipón el bento es lo más tradicional, especialmente en el día a día. Se trata de la ración de comida que se prepara para llevar en sus cajas que, por lo general, incluye arroz, carne o pescado, y una guarnición o acompañamiento, que suele ser de verdura.

Muchas veces el bento se convierte en todo un arte para muchos cocineros que dan formas a las comidas de lo más realistas, como hace la japonesa Etoni Mama (@etn.co_mam en Instagram).

Kyaraben, el arte de dar forma a la comida

La cocinera ha conseguido acumular más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram mostrando los platos que hace, sobre todo para sus tres hijas, a los que da forma de personajes como Stitch, Nemo, Winnie the Pooh, Pikachu y otros tantos personajes de películas infantiles o de animación.

PUEDE INTERESARTE Los 7 platos más exclusivos de la alta cocina japonesa que deberías probar

Etoni Mama lo hace en bentos, pero también con preparaciones totalmente normales, desde un huevo frito, una empanada o una quiche. Lo que pone en prñactica es el kyaraben, un estilo artístico de origen nipón donde los alimentos se organizan y moldean de tal manera que puedan recrear personajes de dibujos animados, anime, plantas, escenarios o cualquier otra cosa que te puedas llegar a imaginar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El kyaraben se popularizó sobre todo en los años de la década de los 90, cuando se buscaba hacer la comida más atractiva para los niños y así promover que comiesen alimentos más saludables, como verduras, carne y pescado.

Platos para sus hijas

De esta manera, la cocinera se ha hecho popular en redes por su destreza a la hora de dar forma a los alimentos para que parezcan los personajes más populares de la pantalla. Por ejemplo, crear con una cebolla morada y unas aceitunas negras un Stitch, dar forma a la yema de huevo para poner en el plato al mismísimo Winnie the Pooh, convertir a una sandía en Sebastián (el cangrejo de ‘La Sirenita’), crear un bizcocho en forma de Olaf, o convertir el salmón en los rostros del pez Nemo y su padre.

Hace unos años la cocinera explicó a My Modern Met que todo empezó para captar la atención de su hija. “Me inspiro simplemente mirando los ingredientes y pensando un personaje”, confesaba sobre el proceso de creación de cada uno de sus platos. Así, con arroz, alga nori y otros muchos ingredientes consigue combinaciones que dan lugar a platos que son verdaderas obras de arte al tener en cuenta hasta el más mínimo detalle.