Los 7 platos más exclusivos de la alta cocina japonesa que deberías probar

Inés Gutiérrez 17 AGO 2025 - 09:00h.

Cada vez hay más posibilidades de encontrar un restaurante que prepare los platos con los que antes solo podíamos soñar

Este es el menú degustación más caro de España

Compartir







Cada lugar tiene detalles que lo hacen únicos, por eso visitarlos hace que sea más sencillo aprender sobre ellos, sobre su historia y sus tradiciones, porque a menudo esto queda reflejado en el momento presente, ya sea a través de edificios emblemáticos o gracias a su gastronomía. No siempre somos conscientes de ello, pero a través de las recetas de siempre, de la manera de prepararlas o de combinar los ingredientes es posible conocer mucho sobre un lugar y sus raíces.

También es una estupenda puerta a segur investigando y aprendiendo, una manera deliciosa de activar nuestra curiosidad y querer saber más. Sucede en España, donde muchos platos tradicionales son parecidos, pero no exactamente iguales, porque en algunas zonas hay un ingrediente que es más abundante o porque en un momento dejó de poder producirse algo y la receta se adaptó a lo que había en ese momento.

PUEDE INTERESARTE Las tres copas que se utilizan para servir champán y tienes que conocer

Preparaciones diseñadas para poder aguantar toda una jornada trabajando bajo el sol o platos que pasaron de estar en las mesas de los pobres a ganar tanta popularidad que empezaron a formar parte de los menús de los más poderosos y actualmente son una opción común para todos. Curiosidades que se pueden conocer probando las diferentes recetas e investigando un poco sobre su origen, obteniendo esa información que probablemente pasaría desapercibida si no llega a ser por la gastronomía y todo lo que produce en nosotros.

Ahora cada vez es más sencillo conocer los platos típicos de algún lugar sin necesidad de tener que desplazarse hasta allí (aunque para los amantes de los viajes siempre puede ser una buena ‘excusa’). La cocina de unos lugares sirve de inspiración a otros, creando nuevas maneras de cocinar, dando lugar a plantos nuevos que se inspiran en los tradicionales y que proponen nuevas maneras de disfrutar la comida.

PUEDE INTERESARTE Los 7 mejores hoteles gastronómicos con encanto de España

Cada vez hay más posibilidades de encontrar en nuestra ciudad un restaurante que prepare los platos con los que antes solo podíamos soñar, esos que nos hacen viajar sin tener que preparar maletas o comprar billetes, recetas que antes eran inalcanzables, pero que han sabido atravesar el mundo para seducirnos, algo en lo que ha sido especialmente exitosa la comida asiática, que se ha convertido en la preferida de muchas personas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No sorprende demasiado, es saludable, deliciosa y atractiva, por eso cada vez más gente cae rendida ante lo que estos platos ofrecen. La cocina japonesa es solo un ejemplo, pero uno que merece la pena descubrir, desde los platos más conocidos a los menos habituales, pero que también forman parte de esa cultura, platos exclusivos de la alta cocina que se disfrutan desde antes de probarlos.

Los platos más exclusivos de la alta cocina japonesa que deberías probar

La comida japonesa se ha convertido en una de las más deseadas por los foodies, sobre todo gracias al sushi, pero estos pequeños y deliciosos bocados no son lo único que merece la pena conocer de la cocina japonesa, hay muchas más opciones que no son tan conocidas, pero que merecen igualmente la pena.