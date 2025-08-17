Los 7 platos más exclusivos de la alta cocina japonesa que deberías probar

Cada vez hay más posibilidades de encontrar un restaurante que prepare los platos con los que antes solo podíamos soñar
Cada lugar tiene detalles que lo hacen únicos, por eso visitarlos hace que sea más sencillo aprender sobre ellos, sobre su historia y sus tradiciones, porque a menudo esto queda reflejado en el momento presente, ya sea a través de edificios emblemáticos o gracias a su gastronomía. No siempre somos conscientes de ello, pero a través de las recetas de siempre, de la manera de prepararlas o de combinar los ingredientes es posible conocer mucho sobre un lugar y sus raíces.
También es una estupenda puerta a segur investigando y aprendiendo, una manera deliciosa de activar nuestra curiosidad y querer saber más. Sucede en España, donde muchos platos tradicionales son parecidos, pero no exactamente iguales, porque en algunas zonas hay un ingrediente que es más abundante o porque en un momento dejó de poder producirse algo y la receta se adaptó a lo que había en ese momento.
Preparaciones diseñadas para poder aguantar toda una jornada trabajando bajo el sol o platos que pasaron de estar en las mesas de los pobres a ganar tanta popularidad que empezaron a formar parte de los menús de los más poderosos y actualmente son una opción común para todos. Curiosidades que se pueden conocer probando las diferentes recetas e investigando un poco sobre su origen, obteniendo esa información que probablemente pasaría desapercibida si no llega a ser por la gastronomía y todo lo que produce en nosotros.
Ahora cada vez es más sencillo conocer los platos típicos de algún lugar sin necesidad de tener que desplazarse hasta allí (aunque para los amantes de los viajes siempre puede ser una buena ‘excusa’). La cocina de unos lugares sirve de inspiración a otros, creando nuevas maneras de cocinar, dando lugar a plantos nuevos que se inspiran en los tradicionales y que proponen nuevas maneras de disfrutar la comida.
Cada vez hay más posibilidades de encontrar en nuestra ciudad un restaurante que prepare los platos con los que antes solo podíamos soñar, esos que nos hacen viajar sin tener que preparar maletas o comprar billetes, recetas que antes eran inalcanzables, pero que han sabido atravesar el mundo para seducirnos, algo en lo que ha sido especialmente exitosa la comida asiática, que se ha convertido en la preferida de muchas personas.
No sorprende demasiado, es saludable, deliciosa y atractiva, por eso cada vez más gente cae rendida ante lo que estos platos ofrecen. La cocina japonesa es solo un ejemplo, pero uno que merece la pena descubrir, desde los platos más conocidos a los menos habituales, pero que también forman parte de esa cultura, platos exclusivos de la alta cocina que se disfrutan desde antes de probarlos.
Los platos más exclusivos de la alta cocina japonesa que deberías probar
La comida japonesa se ha convertido en una de las más deseadas por los foodies, sobre todo gracias al sushi, pero estos pequeños y deliciosos bocados no son lo único que merece la pena conocer de la cocina japonesa, hay muchas más opciones que no son tan conocidas, pero que merecen igualmente la pena.
- Ramen. Este plato también es cada vez más conocido y es ideal, sobre todo en los meses de invierno. Es una mezcla de verduras, huevo, carne, marisco y, por supuesto, fideos. Se sirve en un bol y es un plato muy saludable y económico.
- Okonomiyaki. Una tortilla suave y esponjosa que se elabora sobre una plancha y sobre la que se colocan diversos ingredientes, como brotes de soja o carne. Se completa con una salsa a base de soja.
- Jingisukan. Sobre una cama de arroz, en este plato colocan carne de cordero y verduras cocinadas en una parrilla cóncava, todo ello acompañado de varias salsas. Una versión con carne de otro plato muy similar, pero con marisco, el Kaisendon.
- Tonkatsu. Muy típico en Japón es el Tonkatsu, una chuleta de cerdo empanada y frita hasta formar una capa muy crujiente. Suele servirse con col, arroz o curry japonés.
- Ise ebi. Esta langosta espinosa japonesa toma su nombre de la región de Ise-Shima, de donde es originaria, y puede cocinarse a la parrilla, hervida o servirse cruda. Se considera un símbolo de buena suerte y suele tomarse en ocasiones especiales.
- Yakiniku. Así es como se conoce a esta barbacoa japonesa, en la que cada comensal prepara su carne y verduras en una placa caliente situada en el centro de la mesa. El corte de la carne es clave.
- Kaiseki. Esto no es una receta como tal, sino una filosofía que recoge la alta cocina japonesa, una manera de cocinar que se centra en escoger esos alimentos que no solo son de temporada, sino que están en su mejor momento, por lo que puede que una receta solo se sirva durante unos días. Son varios platos, entre ocho y diez, que se sirven para el disfrute del comensal y que pueden ser aperitivos, platos de sashimi, verduras de temporada, comida asada o caldos, entre otras opciones.