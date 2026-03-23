Estos crackers de avena y chía son una receta sencilla que demuestra que comer sano no tiene por qué ser aburrido

Huevos rotos con gambones y chipirones: un plato sin gluten que te sorprenderá

Compartir







Hay recetas que llegan para quedarse, y estos crackers de avena y chía son una de ellas. Crujientes, ligeros, fáciles de hacer y con ingredientes que seguramente ya tienes en casa, se convierten en el snack perfecto para cualquier momento del día. Si buscas una alternativa saludable a las galletas industriales, rica en fibra, ideal para tu microbiota intestinal y con un alto poder de saciedad, esta receta es para ti.

Preparar crackers caseros no solo es una tendencia en auge dentro del mundo del lifestyle saludable, sino también una forma de reconectar con lo simple: ingredientes naturales, cero ultra procesados y el placer de hornear algo hecho por ti. Los crackers de avena y chía destacan por su textura crujiente y su sabor neutro, lo que los hace ideales para acompañar hummus, guacamole, quesos, cremas vegetales o incluso mermeladas naturales. Una receta sencilla que demuestra que comer sano no tiene por qué ser aburrido.

PUEDE INTERESARTE Ramen vegetal: la receta fácil y reconfortante para cenar un buen caldo

Uno de los grandes atractivos de estos crackers de avena y chía es su facilidad de elaboración. Solo necesitas mezclar los ingredientes, dejar reposar la masa para que la chía haga su magia y hornear hasta conseguir ese punto crujiente irresistible. No hay amasados complicados ni tiempos eternos de espera. Puedes hacerlos más finos o más gruesos, más tostados o más suaves, según tu preferencia. En pocos pasos tendrás listos unos crackers caseros saludables y llenos de sabor.

Las propiedades nutricionales de la avena y la chía

La avena es uno de los cereales más completos desde el punto de vista nutricional. Rica en fibra soluble, especialmente betaglucanos, ayuda a regular el tránsito intestinal, mejora la digestión y contribuye al equilibrio de la microbiota. Además, favorece el control del colesterol y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo que se traduce en mayor sensación de saciedad durante más tiempo.

PUEDE INTERESARTE Tomates secos en bote: la receta fácil para disfrutar de ellos todo el año

Por su parte, la chía es considerada un superalimento por buenas razones. Estas pequeñas semillas concentran una gran cantidad de fibra, proteínas vegetales y ácidos grasos omega 3, esenciales para la salud cardiovascular y el buen funcionamiento del sistema digestivo. Cuando la chía se hidrata, forma un gel natural que no solo mejora la textura de recetas como estos crackers caseros, sino que también ayuda a alimentar las bacterias beneficiosas del intestino. La combinación de avena y chía potencia sus beneficios, creando un alimento funcional que nutre desde dentro.

Crakers de avena y chía Dificultad Baja Tiempo 2 h. Ingredientes 1 taza de avena

3 cucharadas de chía

1 taza de agua

1 pizca de sal Elaboración Mezcla los ingredientes secos En un bol amplio, añade una taza de avena, tres cucharadas de semillas de chía y una pizca de sal. Mezcla bien para que los ingredientes se integren de manera uniforme. Añade el agua Incorpora una taza de agua poco a poco mientras mezclas. Verás cómo la avena y la chía comienzan a hidratarse y a formar una masa ligeramente gelatinosa. Deja reposar la mezcla Cubre el bol y deja reposar la mezcla al menos una hora en la nevera. Este paso es clave para que la chía absorba toda el agua y aporte esa textura perfecta que hará que los crackers queden bien ligados y crujientes. Prepara la bandeja del horno Precalienta el horno a 200 ºC. Engrasa ligeramente una bandeja de horno o cúbrela con papel vegetal. Extiende la masa Vierte la mezcla sobre la bandeja y espárcela bien, ayudándote de una espátula o el dorso de una cuchara. Forma una capa lo más fina posible: cuanto más fina, más crujientes quedarán los crackers. Primer horneado Introduce la bandeja en el horno y hornea durante 10 minutos a 200 ºC. Corta los crackers Pasado ese tiempo, saca la bandeja con cuidado y corta la masa en cuadraditos. Puedes usar un cuchillo afilado o un corta pizzas para que sea más fácil y uniforme. Segundo horneado Vuelve a meter la bandeja en el horno durante otros 10 minutos, para que los crackers sigan secándose y ganen textura. Dales la vuelta Saca la bandeja, da la vuelta a los crackers uno a uno y hornea 10 minutos más, hasta que estén bien dorados y crujientes. Enfriado y conservación Deja que los crackers se enfríen completamente a temperatura ambiente. Una vez fríos, guárdalos en papel de horno dentro de un tupper de cristal para mantenerlos crujientes durante varios días.