Huevos rotos con gambones y chipirones: un plato sin gluten que te sorprenderá
Esta receta es ideal para celíacos (y para los que no lo son), está riquísima y te lucirás al servirla
Cada vez es más habitual encontrarnos con opciones sin gluten en restaurantes y también que en los supermercados sean perfectamente visibles aquellos alimentos que no tienen esta proteína. El aumento del número de personas que no pueden consumir gluten por salud ha elevado el cuidado y la atención a la hora de identificar y etiquetar correctamente los productos que contienen dicha proteína.
Además, de un tiempo a esta parte ha surgido una especie de moda por la que la gente ha decidido retirar de su alimentación el gluten. Algo que el nutricionista Aitor Sánchez desaconseja si no ha mediado la opinión de un profesional, ya que según dice “el autodiagnóstico puede tener consecuencias inesperadas”. Sea como fuere, lo cierto es que la moda existe y cada vez son más los que optan por no consumir alimentos con gluten.
Por otro lado, existe un tercer colectivo, que se estima que es entre el 5 y el 7% de la población, a los que el gluten les sienta mal, pero no son celíacos. En esos casos, eliminar esta proteína de su dieta les hará sentir una mejoría.
En cualquiera de los casos, hoy traemos una receta sin gluten muy fácil de hacer y que está riquísima. Además, junta lo mejor de ‘dos mundos’: el mar y la tierra. Os lo contamos.
La receta de los huevos rotos con gambones y chipirones
Ingredientes
- 3 Patatas
- 3 huevos
- Gambones crudos pelados
- Chipirones limpios
- Ajo
- Pimentón dulce
- Aceite de oliva
- Sal
- Guindilla (al gusto)
Elaboración
Con las patatas
En primer lugar pelamos las patatas y las partimos en daditos. Los freímos hasta que los cuadraditos estén dorados y los reservamos.
Con los huevos
Freímos los huevos y los reservamos
Con los ajos
Pelamos los ajos y los troceamos, después los echamos en una sartén grande con muy poco aceite y los doramos.
Añadimos los chipirones y los gambones
En la sartén donde tenemos los ajos, añadimos los chipirones y los gambones y lo ponemos a fuego fuerte un par de minutos, vuelta y vuelta, para que queden jugosos y tiernos. Les echamos un poco de sal, una guindilla en trozos y pimentón dulce. Lo removemos todo un par de minutos y lo retiramos del fuego.
Juntamos todo
Echamos los huevos y las patatas en un plato y después añadimos los chipirones y los gambones, lo removemos y servimos. ¡Qué aproveche!