Iván Fuente 19 ENE 2026 - 17:00h.

Esta receta es ideal para celíacos (y para los que no lo son), está riquísima y te lucirás al servirla

Las mejores pastelerías gluten free de España

Cada vez es más habitual encontrarnos con opciones sin gluten en restaurantes y también que en los supermercados sean perfectamente visibles aquellos alimentos que no tienen esta proteína. El aumento del número de personas que no pueden consumir gluten por salud ha elevado el cuidado y la atención a la hora de identificar y etiquetar correctamente los productos que contienen dicha proteína.

Además, de un tiempo a esta parte ha surgido una especie de moda por la que la gente ha decidido retirar de su alimentación el gluten. Algo que el nutricionista Aitor Sánchez desaconseja si no ha mediado la opinión de un profesional, ya que según dice “el autodiagnóstico puede tener consecuencias inesperadas”. Sea como fuere, lo cierto es que la moda existe y cada vez son más los que optan por no consumir alimentos con gluten.

Por otro lado, existe un tercer colectivo, que se estima que es entre el 5 y el 7% de la población, a los que el gluten les sienta mal, pero no son celíacos. En esos casos, eliminar esta proteína de su dieta les hará sentir una mejoría.

En cualquiera de los casos, hoy traemos una receta sin gluten muy fácil de hacer y que está riquísima. Además, junta lo mejor de ‘dos mundos’: el mar y la tierra. Os lo contamos.

