Rocío Ponce 06 ABR 2026 - 17:01h.

Solo cinco ingredientes son necesarios para hacer el mejor bocata del mundo según la chef, una receta rápida que puede hacer todo el mundo

El mejor bocadillo de España es de conejo y trufa

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Siempre es un buen momento para un bocadillo. A veces no necesitas más que un par de ingredientes para conseguir un resultado alucinante y saciante. Un buen pan y algo rico que meter dentro. El resto es magia en cada bocado. Sin embargo, en el mundo de los bocadillos también entran las tendencias gastro que han revolucionado al simple bocata elevándolo hasta manjar de dioses con ingredientes premium, elaboraciones complejas, salsas especiales y todo tipo de cocciones para darles un merecido plus que los saca, automáticamente, de la categoría de comida rápida.

Sin embargo, hay chefs que siguen apostando por los bocatas de siempre. Los que puedes hacer en solo un par de minutos y que te alegran la mañana, la tarde o la noche. La última que nos ha chivado la receta de su bocadillo preferido ha sido Samantha Vallejo-Nágera. De su criterio, tras años trabajando como juez de talent culinario, por su formación con los mejores cocineros internacionales y por su trabajo al frente de un catering para eventos, nos fiamos y por eso analizamos el bocadillo que la vuelve loca.

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El ingrediente polémico

“Mi bocadillo de toda la vida. No os puedo explicar lo buenísimo que está este bocata. Mi favorito de toda la vida. Te mueres de lo rico que está. El mejor bocata del mundo para mí”, decía a sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 1,3 millones. ¿Por qué puede no ser para todo el mundo? Porque varios de sus ingredientes tienen tantos amantes como detractores. Uno de ellos es la mostaza, pero, sobre todo, por los pepinillos.

“Es muy francés y con un buen jamón cocido, flipas”, contestó la chef a uno de los detractores que aparecieron entre los comentarios de su publicación. Sin embargo, el bocata de Samantha también ha despertado el hambre de muchos que se consideran fans de la combinación de sabores que propone. Entre ellos, sorprende ver a Vicky Martín Berrocal, la diseñadora y conocida foodie, que comentó diciendo que también era su favorito.

'Pickle trend'

En plena era de los pepinillos (y las gildas, claro está), este bocata que lleva una interesante mezcla de sabores al paladar tiene todo el sentido. Desde hace varios años, en todo el mundo estamos viendo un aumento masivo de productos y recetas donde el sabor a pepinillo en vinagre aparece como protagonista y no solo en sándwiches o bocadillos, también en snacks, bebidas y todo tipo de recetas que acaban hasta siendo virales. Muchos de los famosos que se han posicionado dentro del #teampepinillos seguro que toman nota y hacen sus propias versiones del bocadillo de Samantha. Su sabor ácido e intenso, que lo ha colocado en lo alto de las tendencias gastro más recientes, ha conseguido que el pepinillo pase de ser el actor secundario o incluso el extra a ser el protagonista en este tipo de bocadillos.

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El bocata con encurtidos que propone la chef puede competir contra otros que están de moda, como los que llevan carnes cocinadas a baja temperatura, los de estilo italiano con mortadela, burrata, porchetta o queso ricotta y los de sabor umami de estilo asiático. Pese a esto, nunca pasarán de moda y seguirán como fondo de armario clásico con el que acertar seguro los bocadillos de jamón serrano y AOVE y los de calamares.