Carlos Plá Valencia, 22 MAY 2026 - 12:44h.

La mujer fue hospitalizada después de que los servicios médicos constataran el "estado de insalubridad" de la vivienda, con "falta de higiene, desorden y un fuerte olor en el interior"

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La Policía Local de Elche (Alicante) ha auxiliado a una anciana de 92 años que estaba en una situación de desatención familiar en una vivienda del barrio de Carrús, tras recibir el pasado 16 de mayo un aviso del servicio de Emergencias 112 activado mediante el botón de teleasistencia de la propia afectada.

A su llegada al domicilio, los agentes localizaron a la mujer, que tiene reconocido un grado 3 de dependencia, "en unas condiciones límite de desamparo, con claros signos de desatención y una situación de extrema vulnerabilidad", detalla el Ayuntamiento de Elche.

La anciana manifestó a los policías que vivía sola y que se encontraba desatendida por parte de la familiar responsable de sus cuidados, su sobrina. Además, aseguró llevar varios días alimentándose únicamente de leche y galletas.

Durante la inspección del domicilio, la patrulla comprobó que esos eran los únicos alimentos disponibles, que la nevera estaba vacía y que los sistemas de cocina estaban inutilizados.

Insalubridad y falta de higiene

Los agentes también constataron el "estado de insalubridad" de la vivienda, con "falta de higiene, desorden y un fuerte olor en el interior".

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Tanto el personal de la unidad de teleasistencia como el médico desplazado al lugar confirmaron que "no se trataba de un episodio aislado y que existían antecedentes de intervenciones previas relacionadas con la situación de la afectada".

Ante la ausencia de apoyo familiar y el "preocupante estado físico y asistencial de la mujer", el médico determinó su traslado e ingreso hospitalario inmediato.

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La Policía Local asegura que ya ha instruido diligencias judiciales solicitando la revocación de la guarda de hecho de la familiar responsable por un presunto incumplimiento "grave y sostenido" de sus funciones de amparo y protección.