Rocío Ponce 10 MAY 2026 - 13:00h.

No hay influencer o chef de las redes sociales que no haya compartido una tortilla fina y verde que puedes rellenar con todo tipo de ingredientes

Crepes de brócoli: la receta saludable ideal para las cenas

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Las redes sociales son un singular termómetro de lo que comemos (y de lo que queremos comer). A veces recogen realidades de nuestro día a día en la cocina y otras, proponen ideas y generan tendencias que acaban formando parte del menú de nuestros hogares de forma irremediable. Aunque la clásica receta de crepes franceses lleva años (en realidad, siglos) conquistando con ingredientes dulces o salados a grandes y pequeños en España, la innegable tendencia de la comida saludable que abanderan muchos creadores de contenido nos ha acercado a otro tipo de wraps, tortillitas o crepes caseros que destacan por su color verde, que viene de incorporar ciertas verduras en su elaboración.

Es así como llegamos a encontrarnos cada vez con más opciones de wraps verdes que, además de estar deliciosos, son una cena rápida, original y variada con la que sentir que salimos de las recetas de siempre. A este ritmo, pronto pasarán a formar parte de las cenas habituales porque sus posibilidades son prácticamente infinitas, tanto por los rellenos como por la propia composición de la tortillita o crepe, que puedes ir adaptando a tus gustos por completo.

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La creadora de contenido gastronómico y de bienestar Paula Monreal es una de las que ha mostrado varios de estos wraps verdes. Uno de sus preferidos son los wraps de espinacas solo con huevos y espinacas. "Una receta fácil, deliciosa y con apenas 2 ingredientes, si no sabes qué cenar esta noche, haz esta tortilla de huevos y espinacas, es superversátil, ya que la podrás rellenar de lo que más te guste", aseguró.

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Wrap verde de espinacas Personas 2 pax. Tiempo 3 min. Dificultad Baja Ingredientes 2 huevos

Un manojo de espinacas

Sal y pimienta al gusto Elaboración Haz la masa Pon en un vaso todos los ingredientes (huevos, espinacas) y tritura. Puedes salpimentar al gusto la mezcla. Debe quedar fina y ligera, sin grumos. A la sartén Engrasa una sartén con aceite de oliva virgen extra y añade la mezcla, baja la sartén a fuego medio y deja que se cuaje por los dos lados. Utiliza una espátula o plato para darle la vuelta. Según la cantidad de mezcla que eches a la sartén, conseguirás que el wrap sea más o menos grueso, con consistencia más de tortilla o de crepe. Cuestión de gustos. Toca rellenarlo Puedes rellenarlo con los ingredientes que desees y enrollarlo como un burrito que incluso podrás cortar en rodajas para servir y compartir entre varias personas. También puedes usar la técnica del corte (hasta la mitad) para hacer un cómodo y manejable triángulo al doblarlo sobre sí mismo.

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Más ideas de wraps verdes

A esas masas, además del huevo, si quieres que tengan más esa consistencia de crepe y menos de tortilla, puedes añadir leche (o bebidas vegetales) y harina, aunque puedes valorar y probar opciones como harina de trigo, integral, etc. Lejos de quedarnos solo con los wraps de espinacas, también nos encontramos con los de wraps de aguacate (con aguacate, dos huevos, zumo de medio limón y sal), los de brócoli (1 taza de brócoli cocido y triturado, 1 huevo, 3–4 cucharadas de harina y sal) y hasta existen opciones de guisantes e incluso de té matcha. Es cuestión de probar recetas con las verduras que más te gusten e ir variando hasta encontrar el punto ideal para tu masa de wrap verde.

Y para hacerlos, no siempre tienes que usar la sartén. Otra fórmula es extender la masa en papel de horno dejándola en una capa finita y uniforme. Con unos 12 minutos aproximadamente será suficiente. Antes de rellenarla, recuerda dejarla enfriar.

Ideas para rellenos

Paula recomienda cinco opciones deliciosas para rellenar sus wraps verdes:

Jamón serrano + tomate + mayonesa

Pollo desmenuzado + lechuga + mostaza

Pavo + aguacate + tomate seco

Bacon crujiente + lechuga + mayonesa

Zanahoria cortada en finas tiras + tiras de pollo a la plancha + queso crema + rúcula

Sin embargo, las posibilidades son muchas porque puedes rellenarlos con diferentes tipos de quesos, queso crema, hummus o yogur cremoso. También atún, bonito, melva, salmón, pavo, jamón york, gambas... También solo con mix de verduras previamente cocinadas como pimiento rojo, verde, amarillo y cebolla.

Y para terminar, si quieres, puedes aportar crunch con cebolla crujiente, maíz, diferentes texturas con espárragos, frutas como el mango o la granada. Aquí entra en juego lo que busques con el wrap en cuanto a sabor, textura e incluso los hay que le dan un toque picante con cualquier tipo de salsa o especia.

Sin olvidar que también tienes la opción de ponerles semillas de sésamo, girasol, calabaza, chía, lino... Un truco pro es tostarlas ligeramente en la sartén sin aceite durante 1–2 minutos porque así realzan muchísimo el sabor.