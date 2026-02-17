Cinco cenas fáciles y altas en proteínas, según una tecnóloga de los alimentos

Daniel Brito 17 FEB 2026 - 16:30h.

Incorporar proteínas en comidas y cenas no es tan complicado y estas cinco recetas demuestran que puedes comerlas sin problema de forma sencilla

Cena fácil y rica en proteínas: así se hace el taco de pavo, guacamole y yogur

En los últimos tiempos parece que las proteínas han adquirido un protagonismo que antes no tenían en nuestra alimentación, buscando siempre un extra en las comidas. Y no es algo extraño, las proteínas son fundamentales para el buen desempeño de nuestro organismo, ya que se tratan de unos macronutrientes esenciales que son clave en la creación y reparación de tejidos, músculos, la piel o los órganos, entre otras cosas, ya que su déficit nos expone a problemas como la pérdida de masa muscular, riesgo de tener anemia, unas defensas más bajas o fallos hormonales.

Fuentes de proteínas hay muchas, por eso es importante tener una alimentación equilibrada en la que haya alimentos ricos en proteínas, como las carnes, tanto blancas como rojas, los pescados, los mariscos, los huevos, los lácteos e incluso las legumbres o los cereales, grandes fuentes de proteínas vegetales. No obstante, también es importante cuidar no abusar de aquellas proteínas que también aporten una gran cantidad de grasas saturadas.

La bióloga y tecnóloga de los alimentos Marta Serrano publica en sus redes sociales diferentes trucos, recetas e información alimentaria para comer bien sin ganar grasa, además de cómo regular las hormonas y cumplir años con salud a partir de los 40 años gracias a una buena alimentación equilibrada.

En uno de sus últimos vídeos la experta señalaba que las proteínas son clave ahora que está a punto de cumplir 50 años, ya que al añadir 30 gramos de proteína por comida le ayuda no solo a cuidar sus hormonas, sino que también a perder grasa sin que se ralentice el organismo y a prevenir la sarcopenia, que es la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular propia del envejecimiento.

Recetas fáciles con extra de proteínas

De esta manera, la tecnóloga de los alimentos ofrece hasta cinco comidas como ese extra de 30 gramos de proteínas que le ayudan a mantener una alimentación equilibrada y su organismo fortalecido.

