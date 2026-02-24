Rocío Ponce 24 FEB 2026 - 14:13h.

Con solo dos ingredientes principales, esta ensalada es una cena ideal en la que predomina un delicioso y saludable tomate. Preguntamos a la nutricionista Ana del Villar

Bibiana Fernández es, a sus 72 años, una de las caras conocidas más queridas de nuestra televisión y cine. Actriz, colaboradora, cantante y presentadora, esta artista polifacética lleva cinco décadas trabajando en el mundo del espectáculo. Ha estado a las órdenes de los mejores directores de cine de nuestro país; de Almodóvar a Vicente Aranda, pasando por Fernando Trueba y Álex de la Iglesia, ha sido uno de los referentes de la movida madrileña y pionera en visibilizar al colectivo trans durante los años 90 y 2000. Sin embargo, tal y como explica en ‘El País’, no se siente “símbolo de nada. Ser símbolo es demasiada responsabilidad para mí, que no tengo corona, ni herencia, ni casa en Abu Dabi”.

Sarcástica, directa, inteligente y consciente de la sociedad en la que vive y se mueve, Bibiana siempre ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, sumarse a las tendencias y actualizarse sin perder su esencia. ¿Uno de los ejemplos? Sus redes sociales. En Instagram tiene casi medio millón de seguidores con los que comparte píldoras de su día a día, con quién sale, sus looks, dónde va de viaje, sus restaurantes preferidos y, también como el resto de mortales, lo que come.

Fue así como nos topamos con una de sus cenas preferidas. Una saludable ensalada, rápida y sencilla de hacer, con la que mantiene su envidiable figura. Solo lleva dos ingredientes principales, que son un tomate y burrata. Y lo aliña con un trío que no falla: vinagre de Módena, aceite de oliva virgen extra y sal maldón.

‘Gastro’ pregunta a la nutricionista Ana del Villar (@tu_dietista_personal) por su valoración de esta ensalada como cena. “La ensalada de tomate aporta principalmente hidratación (más del 90% es agua), fibra, y antioxidantes potentes como el licopeno, vitamina C, A y K. Y es baja en calorías”, nos cuenta.

¿Cómo la mejoraría? ¿Sumaría algún ingrediente más para hacerla más completa? La experta sevillana responde que “para que fuera una cena perfecta le añadiría aguacate (grasa vegetal) y espárragos blancos, que tienen un alto contenido de agua y fibra y ayudan a saciar el hambre sin aportar muchas calorías. Así sería ideal para controlar el peso”. Y para los que quieran “más hidratos de carbono en la cena para mantener su peso o aumentarlo”, la sevillana recomienda añadirle frutos secos.

Encontramos también opciones de ensaladas con los mismos ingredientes principales peroque cambian el tipo de tomate por cherrys asados (convirtiéndola en templada) y otras que eliminan el vinagre de Módena en favor de salsa de pesto. Aquí entra en juego la imaginación, creatividad y gustos en la cocina.

¿Por qué es tan importante comer tomate?

“Nutricionalmente, es una excelente fuente de calcio, proteínas de alta calidad, antioxidantes y grasas saludables”, nos cuenta Ana del Villar. La experta nos resume los principales beneficios y propiedades del tomate:

Antioxidante . “Rico en licopeno, un antioxidante más potente que la vitamina E. Además, el tomate contiene otros carotenos, lo que lo convierte en un poderoso antioxidante que cuida nuestro organismo”.

. “Rico en licopeno, un antioxidante más potente que la vitamina E. Además, el tomate contiene otros carotenos, lo que lo convierte en un poderoso antioxidante que cuida nuestro organismo”. Protege la vista . “La vitamina A mejora nuestra visión, ayuda a proteger nuestros ojos de enfermedades degenerativas o ceguera nocturna”.

. “La vitamina A mejora nuestra visión, ayuda a proteger nuestros ojos de enfermedades degenerativas o ceguera nocturna”. Mejora la circulación sanguínea . “El tomate contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de la sangre, así como vitamina K que ayuda a controlar la coagulación. De esta manera, el tomate ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares”.

. “El tomate contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de la sangre, así como vitamina K que ayuda a controlar la coagulación. De esta manera, el tomate ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares”. Cuida la piel . “Al poseer grandes propiedades antioxidantes, es un remedio natural contra el envejecimiento y un gran aliado para el cuidado y aspecto de nuestra piel, pelo y dientes”.

. “Al poseer grandes propiedades antioxidantes, es un remedio natural contra el envejecimiento y un gran aliado para el cuidado y aspecto de nuestra piel, pelo y dientes”. Evita el estreñimiento . “Su contenido en fibra cuida del tránsito intestinal y evita la aparición de enfermedades que tengan que ver con los órganos gastrointestinales”.

. “Su contenido en fibra cuida del tránsito intestinal y evita la aparición de enfermedades que tengan que ver con los órganos gastrointestinales”. Diurético. “El tomate contiene potasio y bajos niveles de sodio, lo que ayuda a evitar la retención de líquidos y a la eliminación de toxinas”.

El que ha usado Bibiana en su receta parece tomate corazón de buey o un tomate rosa, opciones de sabor intenso, bastante carnosos y jugosos.

¿Y la burrata?

Sin duda, es uno de los quesos de moda y que nos encontramos habitualmente en las cartas de los restaurantes que siguen las tendencias gastro. Se trata de un queso fresco italiano elaborado con leche de vaca (a veces de búfala), sólido por fuera y muy cremoso y líquido en su interior.

“Este queso tiene un interesante perfil nutricional, ya que es una buena fuente de aminoácidos esenciales y de vitaminas liposolubles, como el retinol y el betacaroteno. Pero también es una buena opción por su contenido en ácido linoleico. Se trata de un ácido graso esencial omega-6 que el cuerpo humano no puede sintetizar y, por tanto, debe obtenerlo a través de la dieta”, nos cuenta Ana del Villar.

Nos recuerda que un queso como la burrata, es crucial para diversas funciones biológicas, incluyendo el crecimiento y desarrollo, pero también para la función cerebral y la salud de la piel y el cabello. “También juega un papel importante en la regulación del metabolismo y en la respuesta inflamatoria del cuerpo”, comenta.

Por tanto, esta cena express y deliciosa de Bibiana Fernández, que puede parecer una solución rápida y con poca complicación en la cocina (la mínima, solo cortar el tomate), se convierte en una muy buena receta para mantenerse saludable, controlar el peso y hasta tener piel y pelo preciosos.