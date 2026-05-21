María Pespín comparte sus secretos para preparar unas tostadas que aporten proteína, fibra y mucho sabor
Los ocho mejores desayunos de hotel de España
Los desayunos son ese momento del día en el que rompemos el largo ayuno de horas de sueño y nos preparamos para iniciar la jornada. Por ello, lo más recomendable que esa primera comida del día combine proteínas, grasas saludables, frutas y un imprescindible en nuestra mesa: el pan. Una tostada preparada con todos estos elementos es lo que los nutricionistas definen como un desayuno cinco estrellas.
La influencer gastronómica María Pespín, que inaugura su espacio en Gastro donde nos irá dando cuenta de desayunos ricos y saciantes, explica nos explica en esta primera entrega las claves para preparar una tostada saludable y rica. Tres, en realidad.
Pero que quede claro una cosa: todo empieza siempre por la base, que es "la elección de un pan de calidad", como ella misma explica. Porque no es lo mismo usar cualquier pan que elegir uno que realmente nos aporte nutrientes y saciedad. Lo ideal es escoger uno integral, de masa madre, de centeno, espelta o con semillas. Estos panes suelen tener más fibra, mejor textura y un sabor más auténtico.
"Mi consejo es mirar siempre los ingredientes: cuanto más sencilla sea la lista, mejor. Harina de calidad, agua, sal, levadura o masa madre… y nada más", revela en su vídeo. "Y a partir de ahí, vamos a construir tostadas equilibradas combinando proteína, grasas saludables, fibra y mucho sabor":
Tostada gourmet de aguacate y huevo
Ingredientes
- Medio aguacate
- Medio limón escurrido y pimienta
- Un huevo
- Unas pipas de girasol y calabaza por encima
Machaco medio aguacate con medio limón escurrido y pimienta Junto a un huevo, una fuente fantástica de proteína de calidad, puede ser cocido, revuelto, en tortilla o poché. Y para terminar, unas pipas de girasol y calabaza por encima.
Tostada de ricotta y frutos rojos
Ingredientes
- Queso ricotta a gusto
- Un puñado de arándanos
- Un puñado de fresas
- Un puñado de frambruesas
- Nueces
Unto una capa generosa de queso ricotta sobre el pan tostado y añado fresas, arándanos, frambuesas o los frutos rojos que tengas en casa. Para terminar, un poquito de canela ceylán y unas nueces troceadas.
Tostada gourmet de hummus con salmón
Ingredientes
- Hummus a gusto
- Varias rodajas de pepino
- Tres lonchas finas de salmón ahumado
El hummus, hecho a base de garbanzos, nos aporta fibra y proteína vegetal. Eso ayuda a que la tostada sea más completa y saciante. El salmón nos aporta proteína y grasas saludables, especialmente omega 3, que son importantes para cuidar la salud cardiovascular y apoyar una alimentación antiinflamatoria. Para terminar, puedes añadirle unas semillas de sésamo y un poquito de eneldo para realzar el sabor del salmón.