Daniel Brito 23 ENE 2026 - 09:55h.

El hermano pequeño de Mario Casas prioriza siempre su desayuno, hasta en temporada de rodajes intensos, cuando tampoco se salta sus tostadas con gran aporte proteico

El desayuno es la comida más importante del día. Eso es algo que hemos escuchado durante toda nuestra vida, tanto que a la mayoría de la población se nos ha quedado marcado y que llevamos a la práctica hasta en los momentos de más trabajo o estrés, como le ocurre al actor Oscar Casas, uno de los hermanos pequeños del también intérprete y director Mario Casas, que estrena junto a su pareja, Ana Mena, la película ‘Ídolos’.

Si algo caracteriza los proyectos en los que se sumerge Casas es que se pone en la piel de personajes que no solo requieren un trabajo interior, sino que muchas veces también exterior. De esta manera, Oscar Casas admitió tras grabar el biopic del exgimnasta Gervasio Defer que “me encanta comer”, y que para preparar el papel, además de deporte, la alimentación jugó un papel fundamental.

No obstante, en una entrevista el actor señaló que para posteriormente perder peso tuvo que enfrentarse a la dieta de la lata de atún, que no fue tan sencilla. “Mi madre y mi nutricionista no estaban de acuerdo”, comentó el interprete sobre el sacrificio que hizo para cambiar su alimentación en pocas semanas y perder el peso necesario. “Tomaba una lata de atún por la mañana y esa era mi alimentación durante todo el día. Esa lata estaba tan rica, aunque ahora no la puedo ni oler”, explicó a la Ser.

El desayuno que nunca se salta

Pasado el tiempo, Oscar Casas ha retomado su rutina alimentaria, en la que el desayuno para él es un autentico ritual que no puede saltarse. “Siempre tengo que desayunar sea la hora que sea. Si me recogen para rodar a las cinco de la mañana, me tengo que levantar a las cuatro y cuarto, porque necesito darme una ducha y preparar mi desayuno”, contaba el hermano de Mario Casas a La Voz de Galicia en una entrevista reciente.

Tan importante es para él esa primera comida del día que declaraba que es incapaz de ir a cualquier sitio “si no he desayunado”. Pero si desayunar es una rutina para él, también lo es lo que come a primera hora de la mañana, ya que no cambia lo que se prepara cuando se despierta, que no son más que “mis dos tostadas de pan de centeno, con tomate rallado, lonchas de pavo, queso fresco, aceite, sal y pimienta”.

Sin duda, se trata de un desayuno sencillo de preparar y que no requiere mucho tiempo, además de ser bastante completo para comenzar el día con la energía necesaria porque cuenta con fuentes de proteína, también hidratos de carbono, vitaminas o las grasas saludables que le ofrece el aceite de oliva.