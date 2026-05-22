Redacción Gastro 22 MAY 2026 - 10:17h.

María Pespín comparte sus secretos para preparar unas tostadas que aporten proteína, fibra y mucho sabor

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Los desayunos son ese momento del día en el que rompemos el largo ayuno de horas de sueño y nos preparamos para iniciar la jornada. Por ello, lo más recomendable que esa primera comida del día combine proteínas, grasas saludables, frutas y un imprescindible en nuestra mesa: el pan. Una tostada preparada con todos estos elementos es lo que los nutricionistas definen como un desayuno cinco estrellas.

La influencer gastronómica María Pespín, que inaugura su espacio en Gastro donde nos irá dando cuenta de desayunos ricos y saciantes, explica en esta primera entrega las claves para preparar una tostada saludable y rica. Tres, en realidad.

Pero que quede claro una cosa: todo empieza siempre por la base, que es "la elección de un pan de calidad", como ella misma explica. Porque no es lo mismo usar cualquier pan que elegir uno que realmente nos aporte nutrientes y saciedad. Lo ideal es escoger uno integral, de masa madre, de centeno, espelta o con semillas. Estos panes suelen tener más fibra, mejor textura y un sabor más auténtico.

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"Mi consejo es mirar siempre los ingredientes: cuanto más sencilla sea la lista, mejor. Harina de calidad, agua, sal, levadura o masa madre… y nada más", revela en su vídeo. "Y a partir de ahí, vamos a construir tostadas equilibradas combinando proteína, grasas saludables, fibra y mucho sabor":

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Tostada gourmet de aguacate y huevo Personas Una persona pax. Tiempo 0 h. 5 min. Dificultad Baja Coste 2 € Ingredientes Medio aguacate

Medio limón escurrido y pimienta

Un huevo

Unas pipas de girasol y calabaza por encima Machaco medio aguacate con medio limón escurrido y pimienta Junto a un huevo, una fuente fantástica de proteína de calidad, puede ser cocido, revuelto, en tortilla o poché. Y para terminar, unas pipas de girasol y calabaza por encima.

Tostada de ricotta y frutos rojos Personas 1 pax. Tiempo 0 h. 5 min. Dificultad Baja Coste 5 € Ingredientes Queso ricotta a gusto

Un puñado de arándanos

Un puñado de fresas

Un puñado de frambruesas

Nueces Unto una capa generosa de queso ricotta sobre el pan tostado y añado fresas, arándanos, frambuesas o los frutos rojos que tengas en casa. Para terminar, un poquito de canela ceylán y unas nueces troceadas.