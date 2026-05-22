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Desayunos

Los desayunos ricos y saciantes de María Pespín: tres tostadas gourmet para rendir bien

Cómo preparar unas ricas tostadas gourmet a la manera de María Pespín
La clave de una buena tostada saludable empieza por elegir un pan de calidad.. (Gastro Mediaset)
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Los desayunos son ese momento del día en el que rompemos el largo ayuno de horas de sueño y nos preparamos para iniciar la jornada. Por ello, lo más recomendable que esa primera comida del día combine proteínas, grasas saludables, frutas y un imprescindible en nuestra mesa: el pan. Una tostada preparada con todos estos elementos es lo que los nutricionistas definen como un desayuno cinco estrellas.

La influencer gastronómica María Pespín, que inaugura su espacio en Gastro donde nos irá dando cuenta de desayunos ricos y saciantes, explica en esta primera entrega las claves para preparar una tostada saludable y rica. Tres, en realidad.

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Pero que quede claro una cosa: todo empieza siempre por la base, que es "la elección de un pan de calidad", como ella misma explica. Porque no es lo mismo usar cualquier pan que elegir uno que realmente nos aporte nutrientes y saciedad. Lo ideal es escoger uno integral, de masa madre, de centeno, espelta o con semillas. Estos panes suelen tener más fibra, mejor textura y un sabor más auténtico.

Tostadas gourmet
Tostadas gourmet. Gastro
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"Mi consejo es mirar siempre los ingredientes: cuanto más sencilla sea la lista, mejor. Harina de calidad, agua, sal, levadura o masa madre… y nada más", revela en su vídeo. "Y a partir de ahí, vamos a construir tostadas equilibradas combinando proteína, grasas saludables, fibra y mucho sabor":

Tostada gourmet de aguacate y huevo

PersonasUna persona pax.
Tiempo0 h. 5 min.
DificultadBaja
Coste2 €

Ingredientes

  • Medio aguacate
  • Medio limón escurrido y pimienta
  • Un huevo
  • Unas pipas de girasol y calabaza por encima

Machaco medio aguacate con medio limón escurrido y pimienta Junto a un huevo, una fuente fantástica de proteína de calidad, puede ser cocido, revuelto, en tortilla o poché. Y para terminar, unas pipas de girasol y calabaza por encima. 

Tostada de aguacate y huevo
Tostada de aguacate y huevo. Gastro

Tostada de ricotta y frutos rojos

Personas1 pax.
Tiempo0 h. 5 min.
DificultadBaja
Coste5 €

Ingredientes

  • Queso ricotta a gusto
  • Un puñado de arándanos
  • Un puñado de fresas
  • Un puñado de frambruesas
  • Nueces

Unto una capa generosa de queso ricotta sobre el pan tostado y añado fresas, arándanos, frambuesas o los frutos rojos que tengas en casa. Para terminar, un poquito de canela ceylán y unas nueces troceadas. 

Tostada con frutos rojos
Tostada con frutos rojos. Gastro

Tostada gourmet de hummus con salmón

Personas1 pax.
Tiempo0 h. 5 min.
DificultadBaja
Coste5 €

Ingredientes

  • Hummus a gusto
  • Varias rodajas de pepino
  • Tres lonchas finas de salmón ahumado

El hummus, hecho a base de garbanzos, nos aporta fibra y proteína vegetal. Eso ayuda a que la tostada sea más completa y saciante. El salmón nos aporta proteína y grasas saludables, especialmente omega 3, que son importantes para cuidar la salud cardiovascular y apoyar una alimentación antiinflamatoria. Para terminar, puedes añadirle unas semillas de sésamo y un poquito de eneldo para realzar el sabor del salmón.
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