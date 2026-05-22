Patricia Fernández 22 MAY 2026 - 01:41h.

Alvar Seguí y Maica Benedicto protagonizan un momentazo a lo 'Titanic' en la playa

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Maica Benedicto y Alvar Seguí han protagonizado un momentazo en la playa al más puro estilo 'Titanic' después de que él le animase después de lo mal que lo que le costó cortarse el pelo, realzando su belleza, lo que se comentaba en la palapa de 'Supervivientes 2026' y Jorge Javier Vázquez no dudaba en decirles "lo buena pareja" que le parecen.

Ambos concursantes se partían de risa al recordar estos momentos en la playa y Jorge Javier aprovechaba para apuntar algo: "Tengo que decir que, en estos momentos que os tengo en plano, hacéis una pareja buenísima".

El presentador se interesaba por cómo está el corazón de Maica y su reacción hacía que el presentador reflexionase: "La conozco desde hace mucho tiempo y en estos momentos es incapaz de mirar a Alvar". Pero ella quería responder de una manera contundente: "Que no, que mi corazón está conmigo".

"Yo solo quería ponerla contenta porque fue un gran palo, que se sintiera llena de fuerza y porque es verdad, tiene un cuello precioso", quería dejar claro el concursante, el que confesaba estar "muy nervioso" en este momento.

Jorge Javier no entendía que ellos negasen esto y que "Alvar se pusiera así de nervioso", algo que el superviviente explicaba: "Porque mi corazón si está ocupado, pero no por Maica, por la reina del mar". Y el presentador quería dejar claro que "era una tontada de las suyas", aunque insistía en algo, entre bromas: "Pero vamos, que hacéis una pareja que estaría la fotografía encima de la televisión. Parecéis una fotografía de una pareja norteamericana que se le estropea el coche en Minnesota".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Te raparías por comida? Los colaboradores de Telecinco responden