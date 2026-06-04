La magia de esta receta está en cómo ingredientes simples, sin artificios, pueden dar lugar a algo tan especial

Cómo hacer el tiramisú ‘contemporáneo’ de Jordi Cruz: cremoso y lleno de sabor

Compartir







Hay tendencias gastronómicas que cruzan fronteras a golpe de estética y sabor, pero pocas consiguen quedarse por algo más profundo. El llamado “chocolate de Dubái”, intenso, brillante, con ese inconfundible color verde del pistacho, es uno de esos fenómenos que no solo entra por los ojos, sino que también despierta curiosidad. ¿Y si te dijera que puedes hacerlo en casa, sin ultra procesados y con ingredientes reales?

Esta versión casera no solo mantiene la esencia sofisticada del original, sino que la eleva. Aquí no hay azúcares refinados, ni aditivos innecesarios, ni listas interminables de ingredientes impronunciables. Solo una combinación honesta y deliciosa, chocolate de calidad, pistacho real, leche de coco y dátiles para endulzar de forma natural.

PUEDE INTERESARTE El aperitivo para vagos en 3 minutos con el que quedar como un chef

El resultado es un dulce que parece de alta pastelería, pero que nace en tu propia cocina. Cremoso, ligeramente exótico, con un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad. Un capricho que puedes disfrutar sin culpa… o incluso regalar como si fuera una pequeña joya gastronómica.

Sabor y bienestar en cada bocado

Detrás de este chocolate de Dubái casero hay una selección de ingredientes que no solo funcionan bien juntos, sino que aportan beneficios reales. Aquí no se trata solo de darse un capricho, sino de hacerlo con cierta intención.

PUEDE INTERESARTE La tortilla cántabra con txapela para un brunch inolvidable

El chocolate, especialmente en su versión más pura, es mucho más que un dulce. Rico en antioxidantes, ayuda a combatir el estrés oxidativo y se asocia con la mejora del estado de ánimo. Ese pequeño momento de placer que sentimos al comerlo no es casual, el cacao activa neurotransmisores relacionados con el bienestar. Elegir un buen chocolate, alto en cacao y sin azúcares añadidos, marca la diferencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La leche de coco, por su parte, aporta cremosidad y un sutil toque exótico que transforma la receta. Es una alternativa vegetal que funciona especialmente bien en elaboraciones dulces, gracias a su textura untuosa. Además, contiene grasas saludables que ayudan a aportar energía de forma sostenida.

El verdadero protagonista visual y gustativo es el pistacho. Este fruto seco no solo da ese característico color verde que hace tan atractivo el chocolate, sino que también es una fuente interesante de proteínas, fibra y grasas saludables. Su sabor, ligeramente dulce y tostado, combina a la perfección con el cacao, creando un contraste elegante y adictivo.

Y luego están los dátiles. Naturales, dulces y con una textura que ayuda a integrar todos los ingredientes, funcionan como endulzante sin necesidad de recurrir al azúcar refinado. Aportan energía rápida, minerales y ese punto caramelizado que redondea el sabor final.

Sin reglas estrictas

Una de las cosas más atractivas de este chocolate de Dubái casero es que no necesita precisión milimétrica. Aquí no hay que obsesionarse con gramos exactos ni técnicas complejas. Al contrario, es una receta flexible, intuitiva y casi improvisada.

Las cantidades van un poco “a ojo”, adaptándose al gusto personal. ¿Te gusta más intenso? Añade más cacao. ¿Prefieres un resultado más cremoso? Ajusta la leche de coco. ¿Buscas un dulzor más marcado? Incorpora algún dátil extra. Es una receta que se adapta a ti, no al revés.

El resultado es un chocolate con personalidad. Visualmente atractivo, con ese contraste entre el marrón profundo del cacao y el verde vibrante del pistacho. En boca, una mezcla de texturas que va desde lo crujiente hasta lo cremoso. Y en sabor, una combinación que equilibra lo dulce, lo intenso y lo ligeramente exótico.

Y cuando lo pruebes, entenderás por qué este chocolate no solo está de moda. Está aquí para quedarse.