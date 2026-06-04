Oro verde para llevar de regalo: cómo hacer chocolate de Dubái con pistacho real en casa
La magia de esta receta está en cómo ingredientes simples, sin artificios, pueden dar lugar a algo tan especial
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Hay tendencias gastronómicas que cruzan fronteras a golpe de estética y sabor, pero pocas consiguen quedarse por algo más profundo. El llamado “chocolate de Dubái”, intenso, brillante, con ese inconfundible color verde del pistacho, es uno de esos fenómenos que no solo entra por los ojos, sino que también despierta curiosidad. ¿Y si te dijera que puedes hacerlo en casa, sin ultra procesados y con ingredientes reales?
Esta versión casera no solo mantiene la esencia sofisticada del original, sino que la eleva. Aquí no hay azúcares refinados, ni aditivos innecesarios, ni listas interminables de ingredientes impronunciables. Solo una combinación honesta y deliciosa, chocolate de calidad, pistacho real, leche de coco y dátiles para endulzar de forma natural.
El resultado es un dulce que parece de alta pastelería, pero que nace en tu propia cocina. Cremoso, ligeramente exótico, con un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad. Un capricho que puedes disfrutar sin culpa… o incluso regalar como si fuera una pequeña joya gastronómica.
Sabor y bienestar en cada bocado
Detrás de este chocolate de Dubái casero hay una selección de ingredientes que no solo funcionan bien juntos, sino que aportan beneficios reales. Aquí no se trata solo de darse un capricho, sino de hacerlo con cierta intención.
El chocolate, especialmente en su versión más pura, es mucho más que un dulce. Rico en antioxidantes, ayuda a combatir el estrés oxidativo y se asocia con la mejora del estado de ánimo. Ese pequeño momento de placer que sentimos al comerlo no es casual, el cacao activa neurotransmisores relacionados con el bienestar. Elegir un buen chocolate, alto en cacao y sin azúcares añadidos, marca la diferencia.
La leche de coco, por su parte, aporta cremosidad y un sutil toque exótico que transforma la receta. Es una alternativa vegetal que funciona especialmente bien en elaboraciones dulces, gracias a su textura untuosa. Además, contiene grasas saludables que ayudan a aportar energía de forma sostenida.
El verdadero protagonista visual y gustativo es el pistacho. Este fruto seco no solo da ese característico color verde que hace tan atractivo el chocolate, sino que también es una fuente interesante de proteínas, fibra y grasas saludables. Su sabor, ligeramente dulce y tostado, combina a la perfección con el cacao, creando un contraste elegante y adictivo.
Y luego están los dátiles. Naturales, dulces y con una textura que ayuda a integrar todos los ingredientes, funcionan como endulzante sin necesidad de recurrir al azúcar refinado. Aportan energía rápida, minerales y ese punto caramelizado que redondea el sabor final.
Sin reglas estrictas
Una de las cosas más atractivas de este chocolate de Dubái casero es que no necesita precisión milimétrica. Aquí no hay que obsesionarse con gramos exactos ni técnicas complejas. Al contrario, es una receta flexible, intuitiva y casi improvisada.
Las cantidades van un poco “a ojo”, adaptándose al gusto personal. ¿Te gusta más intenso? Añade más cacao. ¿Prefieres un resultado más cremoso? Ajusta la leche de coco. ¿Buscas un dulzor más marcado? Incorpora algún dátil extra. Es una receta que se adapta a ti, no al revés.
El resultado es un chocolate con personalidad. Visualmente atractivo, con ese contraste entre el marrón profundo del cacao y el verde vibrante del pistacho. En boca, una mezcla de texturas que va desde lo crujiente hasta lo cremoso. Y en sabor, una combinación que equilibra lo dulce, lo intenso y lo ligeramente exótico.
Y cuando lo pruebes, entenderás por qué este chocolate no solo está de moda. Está aquí para quedarse.
Receta chocolate Dubái
Ingredientes
- Chocolate 85%
- Leche de Coco
- Pistachos
- Dátiles
Elaboración
Prepara el relleno verde
En una trituradora, añade los pistachos pelados, los dátiles y aproximadamente media lata de leche de coco. Tritura hasta conseguir una crema suave, densa y bien integrada. Reserva.
Funde el chocolate
Derrite el chocolate al baño maría, removiendo poco a poco hasta que quede brillante y sin grumos.
Crea la base
Vierte una capa fina de chocolate en el molde. Extiéndela bien para cubrir toda la superficie y llévalo a la nevera unos minutos, hasta que se endurezca.
Añade el corazón de pistacho
Cuando la base esté fría, incorpora la crema de pistacho. Extiéndela con una cuchara de forma uniforme, creando una capa generosa y cremosa.
Cubre y sella
Añade el resto del chocolate derretido por encima, cubriendo bien el relleno.
Enfría y disfruta
Lleva el molde a la nevera hasta que el chocolate esté completamente firme. Desmolda… y prepárate para un bocado cremoso, intenso y absolutamente irresistible.