Cómo hacer el tiramisú ‘contemporáneo’ de Jordi Cruz: cremoso y lleno de sabor

Daniel Brito 10 ABR 2026 - 10:17h.

Si quieres hacer un buen tiramisú casero, sigue esta receta de Jordi Cruz para que te salga el postre perfecto

La receta del cheesecake japonés de tiramisú a cuya moda se ha sumado Chef Bosquet

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Uno de los postres más populares que existen cuando hay que hacer una tarta casera o te apetece un postre cuando sales a comer es el tiramisú. Se trata de una tarta sencilla gracias a que su elaboración no es demasiado laboriosa y tiene un montaje sencillo, además de que está buenísima. Cierto es que hay que más de una versión de este postre de origen italiano, hasta el chef Jordi Cruz, que ha mostrado cómo prepara él su propio tiramisú, al que denomina ‘contemporáneo’.

Según el chef, hay tres tipos de tiramisú, uno de ellos es el de malo, del que dice que hay muchos y por todas partes. Pero que hay otros dos que, si salen bien, son muy buenos: el tradicional y el contemporáneo, que es este último el que prepara con solo seis ingredientes para hacerlo perfecto.

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Entre las particularidades de este tiramisú, Jordi Cruz sostiene que es necesario un buen café moka que luego puedes enfriar más rápido metiendo el bol dentro de uno que tenga agua con hielo para que se enfríe más rápido y la intensidad del café se conserve y se traslade al tiramisú.

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