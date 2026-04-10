Cómo hacer el tiramisú ‘contemporáneo’ de Jordi Cruz: cremoso y lleno de sabor

Si quieres hacer un buen tiramisú casero, sigue esta receta de Jordi Cruz para que te salga el postre perfecto
La receta del cheesecake japonés de tiramisú a cuya moda se ha sumado Chef Bosquet
Uno de los postres más populares que existen cuando hay que hacer una tarta casera o te apetece un postre cuando sales a comer es el tiramisú. Se trata de una tarta sencilla gracias a que su elaboración no es demasiado laboriosa y tiene un montaje sencillo, además de que está buenísima. Cierto es que hay que más de una versión de este postre de origen italiano, hasta el chef Jordi Cruz, que ha mostrado cómo prepara él su propio tiramisú, al que denomina ‘contemporáneo’.
Según el chef, hay tres tipos de tiramisú, uno de ellos es el de malo, del que dice que hay muchos y por todas partes. Pero que hay otros dos que, si salen bien, son muy buenos: el tradicional y el contemporáneo, que es este último el que prepara con solo seis ingredientes para hacerlo perfecto.
Entre las particularidades de este tiramisú, Jordi Cruz sostiene que es necesario un buen café moka que luego puedes enfriar más rápido metiendo el bol dentro de uno que tenga agua con hielo para que se enfríe más rápido y la intensidad del café se conserve y se traslade al tiramisú.
El tiramisú de Jordi Cruz
Ingredientes
- 12 yemas de huevo
- 350 gramos de azúcar
- 1 kilo de queso mascarpone
- Café moka (intenso y frío)
- Bizcochos savoiardi
- Cacao amargo en polvo
Elaboración
Haz el café
Prepara un café moka intenso y déjalo enfriar.
Montar las yemas
Coloca las 12 yemas y el azúcar en un bol o robot de cocina y monta a velocidad alta durante 3-4 minutos, hasta obtener una mezcla aireada y de color más claro.
Añade el mascarpone
Incorpora el mascarpone y empieza a trabajar a velocidad suave, subiendo progresivamente hasta máxima potencia durante unos cinco minutos, hasta conseguir una crema firme, densa y bien montada.
La base
Coloca una fina capa de crema en el fondo del recipiente.
Monta todo
Moja los bizcochos savoiardi en el café 1-2 segundos por lado, sin llegar a empaparlos en exceso.
Coloca una primera capa de bizcochos bien ajustados.
Añade una capa de crema.
Repite el proceso con otra capa de bizcochos y termina con una última capa de crema.
Deja reposar en nevera entre 8 y 12 horas para que coja estructura.
Sirve
Antes de servir espolvorea con cacao en polvo por encima.