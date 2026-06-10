Refrescante, hidratante, cargado de antioxidantes y sorprendentemente fácil de elaborar

El sándwich de calabacín ideal para el calor que te hará olvidar el pan por completo

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Hay decisiones difíciles en la vida. Tortilla con cebolla o sin cebolla. Gazpacho o salmorejo. Té o café. Playa o montaña. Y cuando llega el calor, surge una nueva pregunta capaz de dividir opiniones: ¿eres del team melón o del team sandía?

Si eres de los que esperan todo el año para disfrutar de una buena sandía fresca, esta receta de Amelia Platón Galofré de MasterChef está hecha para ti. Porque cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide platos ligeros, refrescantes y llenos de sabor. Y pocas recetas cumplen tan bien esos requisitos como un delicioso gazpacho de sandía preparado en apenas cinco minutos.

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Este gazpacho es como el verano, ligero, colorido, alegre y mucho mejor cuando se comparte. Porque algunas recetas tienen la capacidad de reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa, convirtiendo cualquier comida en un momento especial. Quédate con lo bueno del verano, con los sabores frescos y naturales, y si es con sandía, mejor todavía.

El gazpacho de sandía: una versión moderna de una receta con historia

Hablar de gazpacho es hablar de una de las recetas más representativas de la gastronomía española. Originario del sur de España, especialmente de Andalucía, este plato ha conquistado generaciones gracias a su sencillez, su sabor y su enorme capacidad para refrescar durante los meses más cálidos del año.

La receta tradicional se elabora con tomate, pepino, pimiento, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y pan. Sin embargo, la cocina evoluciona constantemente y hoy existen múltiples versiones que permiten experimentar con nuevos ingredientes sin perder la esencia de este plato tan emblemático.

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Es precisamente ahí donde aparece la sandía como protagonista. Su dulzor natural y su alto contenido en agua encajan perfectamente con los ingredientes clásicos del gazpacho, aportando un matiz diferente, más suave y sorprendentemente equilibrado.

La combinación de tomate y sandía crea una mezcla llena de color y frescura que resulta ideal para los días más calurosos. Además, su elaboración es tan sencilla que en apenas cinco minutos tendrás lista una receta nutritiva, saludable y visualmente espectacular.

Los beneficios de la sandía: mucho más que una fruta refrescante

La sandía es una de las frutas más consumidas durante los meses de verano, y no es casualidad. Además de ser deliciosa, aporta una gran cantidad de beneficios nutricionales que la convierten en una aliada perfecta para cuidar nuestra salud.

Uno de sus principales atractivos es que está compuesta aproximadamente por un 92 % de agua. Gracias a este elevado contenido en agua, la sandía resulta ligera, saciante y muy refrescante. Incorporarla en recetas como este gazpacho permite aumentar la ingesta de líquidos de una forma agradable y sabrosa.

Otro de sus grandes tesoros nutricionales es el licopeno, un potente antioxidante natural responsable de su característico color rojizo. Este compuesto ayuda a combatir el daño provocado por los radicales libres y contribuye a proteger las células frente al envejecimiento prematuro.

La sandía también destaca por su contenido en vitamina C, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Esta vitamina participa en la formación de colágeno, favorece la salud de la piel y ayuda al organismo a absorber mejor determinados minerales.

Además, contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, potasio y otros minerales que colaboran en el mantenimiento del equilibrio hídrico y el correcto funcionamiento muscular.

El detalle que marca la diferencia: añadir queso feta por encima

Hay recetas que funcionan perfectamente por sí solas, pero a veces un pequeño detalle puede elevarlas a otro nivel. En el caso del gazpacho de sandía, ese toque diferencial tiene nombre propio: queso feta.

Este queso de origen mediterráneo aporta un contraste extraordinario gracias a su textura cremosa y su característico sabor ligeramente salado. Mientras la sandía aporta dulzor y frescura, el feta introduce intensidad y equilibrio, creando una combinación que sorprende desde la primera cucharada.

Porque a veces los mejores platos son precisamente los más sencillos. Y este gazpacho de sandía en 5 minutos demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de una receta saludable, refrescante y llena de sabor. Perfecto para compartir, perfecto para combatir el calor y perfecto para convertir cualquier día de verano en una pequeña celebración alrededor de la mesa.