Rocío Ponce 02 JUN 2026 - 09:48h.

La influencer ha compartido con sus seguidores uno de sus últimos descubrimientos: añadir kéfir a las ensaladas. Hablamos con dos nutricionistas sobre cómo mejora el resultado final

El histórico restaurante japonés de Las Palmas donde Mario Casas y Melyssa Pinto han tenido una cita

Compartir







Cuando llegan las altas temperaturas (y en gran parte de España ya las estamos sufriendo) el cuerpo nos pide recetas más frescas, ligeras y sencillas. Es entonces cuando las ensaladas cobran un protagonismo absoluto y no solo como opción para llevar a la playa o la piscina, sino también para tomar en casa. Tanto en almuerzos como en cenas, las ensaladas veraniegas son indispensables y por eso, cuando vimos la propuesta de Melyssa Pinto no dudamos en que había dado con la clave de cómo puede ser una ensalada 'modo calor' ideal.

La influencer, a la que vemos cada día un poco más cocinillas y concienciada sobre un estilo de vida saludable que parte de la alimentación, aseguró a sus seguidores que ahora sus ensaladas son diferentes por un gran cambio. Un ingrediente nuevo que ha añadido y que cambia por completo el sabor y el resultado. "Ponerle kéfir a la ensalada ha sido todo un descubrimiento", confesó mostrando una de sus ensaladas preferidas para esta época del año.

PUEDE INTERESARTE La ensalada rápida, saciante y baja en calorías que cena Bibiana Fernández para mantenerse en forma

Para conocer exactamente qué efectos puede tener el kéfir si lo añadimos a una ensalada, Gastro ha entrevistado a los dietistas-nutricionistas Laura Gallardo y Alejandro Cánovas de Nuteco (@nuteco.nutricion). Estos dos expertos están muy de acuerdo con la influencer: "Somos del mismo team que Melyssa porque el kéfir le da un toque superrico a las ensaladas".

Pero hay mucho más... Lo primero es saber qué es el kéfir, hablamos de un alimento fermentado hecho a partir de leche o agua, de textura parecida al yogur líquido y con un sabor ligeramente ácido. Es popular por contener microorganismos beneficiosos para las digestiones, el sistema inmunitario y la salud intestinal en general. Puede tomarse solo, como sustituto del yogur, con frutas, con cereales, en diferentes recetas, etc.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ingrediente a ingrediente

Gracias al story compartido por la catalana, descubrimos qué lleva su ensalada fetiche:

Rúcula

Canónigos

Almendras

Pollo a la plancha

Pasas

Nueces

Arándanos

"La ensalada propuesta por Melissa Pinto, con rúcula, canónigos, almendras, etc. y kéfir, es una opción interesante para los meses de calor porque combina ingredientes ricos en agua, antioxidantes, grasas saludables y proteínas de calidad. Además, añade un alimento fermentado como el kéfir, que aporta un valor nutricional añadido y encaja perfectamente en preparaciones frescas y ligeras", cuentan los expertos. El valor nutricional energético del kéfir por 100 gramos es mucho menor que el de los aliños tradicionales, apuntan. "Es decir, una cucharada de aceite son 100 kcal mientras que 100 gramos de kéfir estarían en torno a las 70 kcal (y normalmente añadimos a las ensaladas 2-4 cucharadas de aceite mínimo, y con un yogur o una ración de kéfir nos valdría para toda la ensalada)", añaden.

Como curiosidad, cuentan a este medio que, tanto el kéfir como el yogur natural, suelen asociarse tradicionalmente a preparaciones dulces, acompañados de fruta o cereales, pero que "desde el punto de vista gastronómico y nutricional, son ingredientes versátiles que combinan muy bien en platos salados. De hecho, en numerosas culturas del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central se utilizan habitualmente como base de salsas, aliños, sopas frías y bebidas refrescantes". Un ejemplo que nos proponen es el ayran, una bebida tradicional muy popular en Turquía y otros países de la región, elaborada con yogur, agua y una pequeña cantidad de sal. "En algunas variantes también se añade menta fresca. Esta bebida se consume especialmente durante los meses de verano por su efecto refrescante y por su capacidad para aportar líquidos y electrolitos", añaden.

Por qué añadir kéfir a tu ensalada

Aunque desde el punto de vista de la hidratación, el agua sigue siendo la bebida de referencia, existen bebidas elaboradas con yogur o kéfir que presentan algunas ventajas en situaciones de calor intenso o tras una elevada sudoración. "Además de agua, aportan sodio, potasio, calcio y proteínas. Estos componentes favorecen una mejor retención de líquidos en comparación con el agua sola (que aumenta la diuresis) y pueden ayudar a mantener el equilibrio hídrico durante más tiempo., responden Laura y Alejandro.

Por tanto, incorporar yogur o kéfir en ensaladas de verano puede ser una estrategia de lo más interesante. "Funcionan muy bien como base para aliños frescos combinados con limón, aceite de oliva virgen extra, pepino, menta, eneldo o hierbas aromáticas. También combinan perfectamente con hojas verdes, tomate, frutas de temporada como melocotón o sandía, frutos secos y proteínas ligeras como huevo, pollo o pescado", recomiendan los expertos.

En el caso concreto de esta ensalada de rúcula, canónigos, almendras y kéfir que propone Melyssa Pinto, aseguran que la combinación resulta "especialmente equilibrada". Y nos detallan los motivos:

Las hojas verdes aportan agua, fibra, folatos y compuestos antioxidantes.

Las almendras proporcionan grasas saludables, vitamina E y minerales.

El kéfir añade proteínas, calcio y microorganismos procedentes de la fermentación.

Y eso, solo analizando algunos de sus ingredientes. A estos habría que añadir el poder antioxidante de los arándanos, las grasas saludables de las pasas o la fuente rápida de energía de las pasas. "El resultado es una preparación ligera, refrescante y saciante, ideal para los días de altas temperaturas", sentencian los expertos.