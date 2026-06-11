Lía Gómez 11 JUN 2026 - 16:30h.

La receta se prepara en pocos minutos y es una alternativa perfecta para quienes buscan comidas rápidas sin renunciar al sabor.

La dieta médica con la que el chef José Andrés bajó 14 kilos: "Comía 300 calorías al día"

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Los garbanzos de bote son uno de esos productos que nunca faltan en muchas despensas. Prácticos, económicos y listos para consumir, suelen convertirse en el recurso perfecto cuando no hay tiempo para cocinar. Sin embargo, también tienen fama de ser un ingrediente algo aburrido que pocas veces pasa de una ensalada rápida o un acompañamiento improvisado.

Para el chef José Andrés, la clave está precisamente en todo lo contrario: aprovechar su versatilidad. El cocinero asturiano ha compartido recientemente una de sus fórmulas favoritas para transformar unos simples garbanzos cocidos en un plato lleno de sabor utilizando apenas unos pocos ingredientes y en cuestión de minutos.

La receta fue explicada durante una redifusión, que volvió a extenderse en redes, de Vamos a cocinar con José Andrés, el programa que presentó durante años en TVE, donde mostró cómo obtener un resultado sorprendente sin necesidad de encender los fogones durante horas ni recurrir a elaboraciones complejas.

El ingrediente que marca la diferencia

Aunque los garbanzos son los protagonistas, José Andrés asegura que el verdadero secreto está en el aliño. Lejos de recurrir a salsas elaboradas o ingredientes difíciles de encontrar, el chef apuesta por una combinación sencilla formada por aceite de oliva virgen extra, zumo de limón y cilantro fresco. La mezcla aporta frescura, aroma y un contraste capaz de cambiar por completo el perfil de sabor de una legumbre que muchas veces se asocia únicamente a platos de cuchara.

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Además, el limón ayuda a potenciar los sabores y aporta un punto ácido que equilibra la cremosidad característica de los garbanzos, mientras que el cilantro introduce notas herbáceas que recuerdan a muchas cocinas del Mediterráneo y de América Latina.

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Receta para convertir garbanzos en un plato gourmet Dificultad Baja Tiempo 3 min. Ingredientes Garbanzos de bote

Aceite de oliva virgen extra

Zumo de limón

Cilantro fresco Al tratarse de garbanzos ya cocidos, el único paso previo consiste en escurrirlos y aclararlos ligeramente bajo el grifo para eliminar parte del líquido de conservación. Después basta con colocarlos en un recipiente y añadir el aliño preparado con aceite de oliva, limón y cilantro picado. En apenas unos minutos se obtiene una elaboración sencilla pero muy resultona que puede servirse tanto como plato principal ligero como acompañamiento. La receta también permite numerosas variaciones. Quienes busquen un resultado más completo pueden incorporar cebolla morada, tomate cortado en dados, pepino o incluso aguacate para aportar más textura.

Por qué los garbanzos de bote

A pesar de que durante años los productos en conserva han tenido cierta mala fama, los expertos recuerdan que las legumbres cocidas mantienen gran parte de sus propiedades nutricionales. Los garbanzos destacan por su contenido en fibra, proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos y minerales como el hierro, el fósforo o el magnesio.

Por eso, contar con un bote en la despensa puede facilitar la incorporación de legumbres a la dieta incluso en aquellos días en los que falta tiempo para cocinar. Eso sí, muchos especialistas recomiendan enjuagarlos antes de consumirlos para reducir parte del sodio presente en el líquido de conservación y mejorar su sabor.

La cocina sencilla que defiende

A lo largo de su trayectoria, José Andrés ha insistido en numerosas ocasiones en que la buena cocina no depende necesariamente de ingredientes caros o de técnicas complicadas. El chef suele reivindicar recetas accesibles, productos cotidianos y preparaciones al alcance de cualquier persona. Una filosofía que también aplica a esta propuesta con garbanzos de bote.

Su objetivo no es convertir una receta rápida en algo sofisticado mediante procesos complejos, sino demostrar que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en el resultado final. Porque, como demuestra esta combinación de limón, cilantro y aceite de oliva, a veces basta un buen aliño para transformar un ingrediente común en un plato que parece salido de la cocina de un restaurante.