Antía Troncoso 26 JUL 2026 - 13:38h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte el resultado de la última actualización de su tratamiento y explica cuál será el siguiente paso

Adara Molinero se sincera sobre su fecundación in vitro y responde a las críticas: "Me pone muy triste"

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Adara Molinero cuenta en sus redes sociales el resultado de la última actualización que ha recibido por parte del laboratorio sobre su fecundación en vitro. La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cuántos embriones le quedan en el día cinco tras la extracción de óvulo y desvela cuál será el siguiente paso.

La creadora de contenido continua compartiendo con sus seguidores todos los detalles sobre su tratamiento de fertilidad: desde cómo funciona el tratamiento hasta cómo lo está viviendo ella tanto física como anímicamente. Después de sincerarse sobre su estado emocional tras la fecundación, ahora Adara cuenta cómo evoluciona.

Adara Molinero habla sobre cuántos embriones siguen adelante

A través de un 'strory' de Instagram y acompañada por su novio Vicente Romero, quien no suelta la mano a la influencer durante este proceso e incluso ha sido el encargado de administrarle las inyecciones previas a la extracción de óvulos, Adara Molinero desvela las últimas noticias que ha recibido por parte del laboratorio:

"Nos han llamado esta mañana del laboratorio", decía la exconcursante de 'Gran Hermano' antes de revelar qué le había comunicado: "Nos han dicho que dos embriones ya está bien, ya está congelados; dos van a ver cómo evolucionan hasta mañana y ver si siguen o no, y hay dos que los hemos perdido. O sea que ahora mismo, a día cinco, tenemos cuatro embriones".

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¿Cuál es el siguiente paso? Adara habla sobre el test genético

Además, Adara Molinero ha hablado sobre el siguiente paso con esos embriones que continúen su desarrollo: someterse a un test genético para comprobar si presentan alteraciones cromosómicas antes de la transferencia. "Sirve para comprobar que el embrión tiene el número correcto de cromosomas. Hay enfermedades o alteraciones genéticas que pueden hacer que un embarazo no llegue salir adelante o que el bebé nazca con alguna enfermedad", explicaba.

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"No es una garantía de que luego todo vaya a ir perfecto, pero sí ayuda a elegir el embrión que tiene más posibilidades de dar lugar a un embarazo sano", añadía la influencer que, además, animaba a aquellas mujeres que viven el mismo proceso y que no les han propuesto el test genético que insistan: "Yo si no nos lo hubieran propuesto, lo pediría. Mi recomendación es que lo hagáis", concluía.