Lidia González 26 JUL 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica el estado en el que se encuentra su piel tras su regreso de Honduras

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Maica Benedicto ha querido ser muy sincera para hablar sobre una de las grandes preocupaciones que tiene tras su regreso de Honduras. Después de contar la odisea que está viviendo para encontrar piso en Madrid, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla del problema que sufre en la piel tras el reality. La influencer no ha tenido ningún tipo de reparo en explicar lo que está sucediendo y lo muestra frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La influencer ha tomado la decisión de dedicarse unos días al cuidado de sí misma y ha contado todos los detalles de la rutina y los tratamientos que está siguiendo. Muy sincera con la situación que está viviendo, la creadora de contenido, que ha opinado sobre el novio de Claudia Chacón, explica el estado en el que se encuentra su piel a su regreso de Honduras. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, asegura: “Se me ha acentuado todavía más”.

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Maica Benedicto se inyecta esperma de salmón en el rostro

Para intentar poner fin al problema que está sufriendo en la piel, la que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha tomado una importante decisión. Maica Benedicto se inyecta esperma de salmón en el rostro y el cuello. Decidida a dar este paso, pero con mucho miedo a las agujas, la influencer llega a la clínica y graba todo el procedimiento. La murciana explica en qué consiste exactamente este tratamiento y comparte todos los detalles.

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La ganadora de ‘Supervivientes’ enseña el resultado de su rostro

Tras realizarse este doloroso procedimiento, la creadora de contenido ha querido que todos sus seguidores sean testigos de cómo se encuentra. Por ello, la ganadora de ‘Supervivientes’ enseña el resultado de su rostro tras su retoque estético. La murciana opina sobre su antes y después y no tiene ningún reparo al decir todo lo que piensa.

La murciana se pronuncia sobre las críticas a sus cejas

Durante su participación en ‘Supervivientes’, Maica Benedicto ha recibido numerosos comentarios negativos sobre un aspecto de su físico del que ha querido hablar. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre las críticas a sus cejas y responde a todo lo que se ha dicho sobre ella. Además, la influencer anuncia la drástica decisión que ha tomado al respecto. ¡Dale al play y descubre de qué se trata, en exclusiva, para Mediaset Infinity!