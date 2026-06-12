La suma de todos estos ingredientes da lugar a una combinación llena de contrastes perfectamente equilibrados

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Este wrap gourmet de burrata e higos es una receta que parece sacada de un restaurante de moda, pero que en realidad puede preparase en casa en apenas unos minutos. Una propuesta fresca, colorida y llena de matices que demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de una cena espectacular.

Cuando llega el verano, nuestro cuerpo pide platos ligeros, fáciles de digerir y llenos de ingredientes frescos. Sin embargo, eso no significa renunciar al sabor ni a la experiencia gastronómica. Este wrap consigue reunir todo lo que buscamos en una cena estival, cremosidad, frescura, contraste de texturas y una presentación que entra por los ojos antes incluso de dar el primer bocado.

La combinación de la burrata cremosa con la dulzura natural de los higos crea una base irresistible. A partir de ahí, el jamón aporta un toque salado que equilibra el conjunto, mientras que la rúcula añade frescura y un ligero punto picante. Como toque final, los pistachos ofrecen ese crujiente tan adictivo que transforma cada mordisco en una auténtica experiencia gourmet.

Lo mejor de todo es que se trata de una receta muy versátil. Puede servir como cena ligera, comida rápida para los días más calurosos o incluso como aperitivo sofisticado si se corta en pequeños rollitos para compartir. Además, requiere muy poca elaboración, algo que siempre se agradece cuando las temperaturas suben y nadie quiere pasar demasiado tiempo en la cocina.

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Higos: la joya dulce del final del verano

Los higos son una de esas frutas que anuncian la llegada de una de las épocas más bonitas del año. Su temporada principal suele concentrarse entre los meses de agosto y septiembre, aunque algunas variedades pueden encontrarse desde finales de julio. Precisamente por eso se consideran un producto muy especial y esperado por los amantes de la cocina de temporada.

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Su sabor dulce, suave y delicado los convierte en un ingrediente extraordinariamente versátil. Aunque muchas personas los asocian exclusivamente a postres, lo cierto es que funcionan de maravilla en recetas saladas gracias a su capacidad para equilibrar sabores intensos.

Más allá de su atractivo gastronómico, los higos también destacan por sus propiedades nutricionales. Son ricos en fibra, lo que favorece la salud digestiva y ayuda a aumentar la sensación de saciedad. Además, contienen minerales como el potasio, fundamental para el correcto funcionamiento muscular y para mantener el equilibrio hídrico del organismo.

También aportan antioxidantes naturales que ayudan a combatir el estrés oxidativo y contribuyen al bienestar general. Su contenido en azúcares naturales proporciona energía rápida, convirtiéndolos en una excelente opción para quienes buscan alimentos naturales con un sabor intenso y agradable.

La magia de combinar higos, burrata, jamón, rúcula y pistachos

Si existe una fórmula capaz de resumir el equilibrio perfecto entre dulce, salado, cremoso y crujiente, probablemente sea esta combinación.

La burrata es el corazón de la receta. Su interior suave y cremoso aporta una textura envolvente que funciona como hilo conductor de todos los ingredientes. Cada bocado resulta delicado y sedoso gracias a ese queso italiano que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cocina contemporánea.

Frente a ella aparecen los higos, aportando una dulzura natural que no resulta empalagosa. Su sabor recuerda al verano, a los productos recién recogidos y a la cocina mediterránea más auténtica. La unión entre la fruta y la burrata crea una armonía que parece diseñada para disfrutarse al aire libre, en una terraza o durante una cena al atardecer.

El jamón introduce un contrapunto salado fundamental. Su intensidad equilibra el dulzor de los higos y potencia todavía más la suavidad de la burrata. Es precisamente este contraste el que consigue que el conjunto resulte tan interesante y adictivo.

La rúcula, por su parte, aporta frescura y un ligero matiz picante que evita que la receta resulte demasiado suave. Su carácter vegetal añade profundidad y hace que cada ingrediente conserve su protagonismo sin eclipsar a los demás.

Por último, llegan los pistachos para poner el broche final. Su textura crujiente rompe la cremosidad predominante y aporta un agradable sabor tostado que eleva la receta a otro nivel. Además, visualmente ofrecen ese toque verde tan característico que convierte el wrap en una propuesta especialmente atractiva.

Una cena rápida que parece de restaurante

Uno de los grandes atractivos de este wrap gourmet es que permite disfrutar de una cena espectacular sin invertir demasiado tiempo en la cocina. En menos de diez minutos puede estar listo, convirtiéndose en una solución ideal para esas noches de verano en las que buscamos algo especial sin complicarnos.

El resultado siempre mantiene esa esencia sofisticada que lo convierte en una opción perfecta para sorprender a invitados o simplemente para darse un capricho entre semana.