Cómo transformar fácil un arroz blanco en un risotto de restaurante, según Martín Berasategui

Iván Fuente 01 JUN 2026 - 14:00h.

El secreto para que las croquetas en el airfryer crujan por fuera y sean jugosas por dentro

El afamado chef da unas sencillas claves para enriquecer este plato

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Pocos platos se prestan tanto a la improvisación como el arroz. El arroz blanco ha resuelto imprevistos desde hace décadas en prácticamente todos los hogares españoles. Y seguramente también en muchos otros lugares del planeta. Este plato es rápido, sencillo de hacer y se ‘apaña’ con casi cualquier acompañamiento.

Además, aunque puede resultar una sugerencia un tanto prosaica, lo cierto es que a nada que se elija un buen acompañamiento, este plato pasa a ser un manjar y sin la necesidad de perder su versatilidad. En ese sentido, hoy os contamos una propuesta del chef Martín Berasategui para convertir un arroz blanco en un risotto de restaurante.

Con una docena de estrellas Michelín a sus espaldas, el chef vasco es toda una referencia en la cocina española. Sus recomendaciones son atendidas y seguidas por los amantes de la gastronomía. Con ese ánimo nos acercamos al Robin Food, el canal donde otro cocinero, David Jorge, recibe a Berasategui para elaborar un plato al alcance de todos, pero con un sabor exclusivo. Esa receta no es otra que un risotto de calabacín y jamón.

La receta de risotto de calabacín y jamón

Esta propuesta del chef guipuzcoano basa su buen sabor en la elaboración del sofrito, para el que se aprovechará hasta la piel del calabacín. Berasategui la separa del resto del calabacín en tiras, pero luego la corta en pequeños taquitos, de tal manera que los saltea brevemente al final, para darle un toque crujiente y de color al plato.

Con respecto al arroz, Martín Berasategui comenta que el caldo debe estar hirviendo y no se puede añadir más hasta que no se haya absorbido lo anterior. De esta manera se consigue un risotto más cremoso. Lo ideal es cocerlo durante 17 minutos, afirma el maestro cocinero.

Por último, el chef nacido en el norte de España, considera que el momento clave para el risotto es cuando ya está fuera del fuego y se le añade el queso, la mantequilla, los dados de la piel de calabacín y el jamón, que tiene que estar cortado muy fino.

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