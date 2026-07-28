Lidia González 28 JUL 2026 - 12:49h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica un aspecto que tienen en común las tres piezas que va a lucir en su enlace con Nico Malvaux

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Ruth González y Nico Malvaux están cada vez más cerca de darse el esperado ‘sí, quiero’ y han querido resolver algunas de las dudas más repetidas de sus seguidores. Después de contar la complicada lucha con la autoestima que está enfrentando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda. La influencer desvela todos los detalles y hace una reveladora confesión al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Como no podría ser de otra manera, la creadora de contenido recuerda su pasado como Reina del Carnaval 2.022 y asegura que va a “sacar tres vestidos”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado la fecha de su enlace, explica un aspecto muy importante que tienen en común las tres piezas que va a lucir en la celebración. “Va a ser increíble y muy grande”, asegura tajantemente la canaria. Además, la pareja se sincera sobre lo complicado que está siendo mantener algunos aspectos de su boda en secreto entre ellos: “Ella no se puede aguantar las sorpresas”.

Ruth y Nico adelantan todos los preparativos de su boda

La creadora de contenido no solo ha contado que va a llevar tres vestidos durante su enlace, sino que ha querido dar un paso más allá. Ruth González y Nico Malvaux adelantan todos los detalles de su boda y se sinceran sobre el punto en el que están de cara al esperado día. Contra todo lo que muchos pronosticaban, los creadores de contenido siguen muy enamorados y han querido aprovechar el momento para responder a todas las críticas que han recibido. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!